Стартовала Всемирная шахматная олимпиада

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и главный министр штата Тамилнад Мутхувел Карунанидхи Сталин председательствовали на церемонии открытия Всемирной шахматной олимпиады, которая прошла в четверг в индийском Ченнаи, столице Тамилнада. Церемония, которую транслировали в прямом эфире индийские телеканалы, состоялась на стадионе имени Джавахарлала Неру.

Фото: ТАСС ТАСС

Соревнования пройдут до 10 августа в историческом городе Махабалипурам близ Ченнаи.

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"Впервые шахматная олимпиада проводится на родине этой игры - в Индии. Она пришла в Азию спустя три десятилетия. От имени каждого индийца я благодарю FIDE [Международную шахматную федерацию] за это событие", - сказал премьер-министр. Моди подчеркнул, что спорт играет важную роль - делает народы и общества ближе.

"Сегодня день великой гордости для Индии. Мы имеем честь принимать у себя первую [в Индии] шахматную олимпиаду", - сказал главный министр Тамилнада Сталин. "Из 73 гроссмейстеров в Индии 26 - из Тамилнада. Это игра интеллекта и стратегии. Я горжусь тем, что Тамилнад преуспевает в шахматах. Ченнаи по праву можно назвать шахматной столицей Индии", - добавил он.

Глава FIDE россиянин Аркадий Дворкович в своем выступлении выразил благодарность жителям Ченнаи и Тамилнада, правительствам штата и Индии за организацию и проведение мероприятия. "Я уверен, что это событие изменит шахматы в Индии, сделает их в десять раз значительнее", - сказал Дворкович, добавив, что олимпиада изменит и шахматный мир. "Мы едины, мы одна семья и останемся такими навсегда", - отметил глава FIDE.

Первая шахматная олимпиада на родине игры

Официальному объявлению об открытии соревнований предшествовало масштабное шоу, на котором были представлены богатая тамильская культура, наследие, традиции и национальные виды спорта. Были исполнены все восемь форм индийского классического танца. Выступили музыканты и исполнители традиционных песен, а также современные певцы.

Впервые в истории Индия принимает такой представительный шахматный турнир. За звание лучшей шахматной нации мира поборются представители 186 стран. С индийской стороны в Олимпиаде примут участие по три команды в открытом и женском турнирах. Бывший чемпион мира индиец Вишванатан Ананд не будет играть, но выступит в роли тренера.

Изначально 44-я Всемирная шахматная олимпиада должна была пройти в 2020 году в Ханты-Мансийске, однако за год до начала соревнований было объявлено о том, что турнир будет перенесен в Москву. В столице РФ турнир не состоялся из-за коронавируса, за время пандемии FIDE провела два онлайн-турнира, которые выиграла сборная России.

Из-за ситуации на Украине Россию лишили права провести соревнования, а сборные РФ и Белоруссии были отстранены от всех турниров под эгидой FIDE.

Кроме того, в олимпиаде отказались участвовать сборные Китая и Пакистана.

Древняя игра и древние памятники

Талисманом Игр стал Тхамби - шахматный конь, одетый в национальный тамильский костюм - традиционную мужскую юбку дхоти (саронг) и куртку. Его изображение в Тамилнаде теперь можно видеть повсюду.

Как ранее сообщили организаторы, Махабалипурам, расположенный рядом с Ченнаи, не в последнюю очередь был выбран для церемонии открытия из-за древних памятников культуры, благодаря которым прибрежный город стал одним из самых популярных туристических мест в Южной Индии. Здесь находятся вытесанные из каменных валунов храмы в форме колесниц, пещерные святилища, гигантский рельеф, вырезанный на скале под открытым небом и представляющий сцены из древнего эпоса Махабхарата, а также старинный храм Шивы.

Свою роль сыграли и хорошо налаженная транспортная сеть, несколько современных отелей и простота обеспечения безопасности.

В древности этот город был главной морской гаванью государства Паллавов (IV - IX вв.) Проведение олимпиады близ древнего комплекса также призвано напомнить, что Индия - родина шахмат, которые появились здесь в древние времена.