Непомнящий поднялся в рейтинге FIDE

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся на четыре позиции в Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает официальный сайт организации.

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В обновленной версии рейтинга выигравший турнир претендентов Непомнящий занимает третье место с 2792 баллами. Его опережают лишь представитель Китая Дин Лижэнь (2808), с которым он сразится в матче за шахматную корону, и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2864).

В топ-20 рейтинга, кроме Непомнящего, есть еще двое россиян: Сергей Карякин (2747) расположился на 16-й строчке, а Александр Грищук (2745) — на 17-й.

Рейтинг ФИДЕ

1. Магнуc Карлcен (Норвегия) – 2864

2. Дин Лижэнь (Китай) – 2808

3. Ян Непомнящий (Роccия) – 2792

4. Алиреза Фируджа (Франция) – 2778

5. Фабиано Каруана (CША) – 2776.