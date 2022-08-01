Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
58 минут назад

Россиянин Непомнящий поднялся в топ-3 рейтинга Международной шахматной федерации

Газета.Ruиещё 1

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся на четыре позиции в Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Непомнящий поднялся в рейтинге FIDE
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обновленной версии рейтинга выигравший турнир претендентов Непомнящий занимает третье место с 2792 баллами. Его опережают лишь представитель Китая Дин Лижэнь (2808), с которым он сразится в матче за шахматную корону, и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2864).

В топ-20 рейтинга, кроме Непомнящего, есть еще двое россиян: Сергей Карякин (2747) расположился на 16-й строчке, а Александр Грищук (2745) — на 17-й.

Рейтинг ФИДЕ

1. Магнуc Карлcен (Норвегия) – 2864

2. Дин Лижэнь (Китай) – 2808

3. Ян Непомнящий (Роccия) – 2792

4. Алиреза Фируджа (Франция) – 2778

5. Фабиано Каруана (CША) – 2776.

Ранее американский гроссмейстер Даниэль Народицкий прокомментировал решение Магнуса Карлсена отказаться от матча с Яном Непомнящим за мировую шахматную корону.

Шахматы,Дин Лижэнь,Магнус Карлсен,Александр Грищук,Ян Непомнящий,Сергей Карякин,ФИДЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители