Непомнящий поднялся в рейтинге FIDE

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся на четыре позиции в Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает официальный сайт организации.
В обновленной версии рейтинга выигравший турнир претендентов Непомнящий занимает третье место с 2792 баллами. Его опережают лишь представитель Китая Дин Лижэнь (2808), с которым он сразится в матче за шахматную корону, и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2864).
В топ-20 рейтинга, кроме Непомнящего, есть еще двое россиян: Сергей Карякин (2747) расположился на 16-й строчке, а Александр Грищук (2745) — на 17-й.
Рейтинг ФИДЕ
1. Магнуc Карлcен (Норвегия) – 2864
2. Дин Лижэнь (Китай) – 2808
3. Ян Непомнящий (Роccия) – 2792
4. Алиреза Фируджа (Франция) – 2778
5. Фабиано Каруана (CША) – 2776.
Ранее американский гроссмейстер Даниэль Народицкий прокомментировал решение Магнуса Карлсена отказаться от матча с Яном Непомнящим за мировую шахматную корону.