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1 час назад

FIDE создаст рабочую группу по допуску сборной России по шахматам на командные турниры

ТАССиещё 3

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Конгресс Международной шахматной федерации (FIDE) поручил совету организации в ближайшее время создать рабочую группу по вопросу участия сборных России и Белоруссии в командных международных соревнованиях. Об этом ТАСС рассказал в понедельник исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский.

FIDE создаст группу по допуску сборной России на командные турниры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В индийском Ченнаи завершается работа конгресса FIDE. В первый день конгресса депутаты выбрали президента FIDE и руководящие органы на ближайшие четыре года. Президентом организации подавляющим большинством голосов был выбран Аркадий Дворкович, при этом сам совет FIDE значительно обновился, в него вошли шесть новых вице-президентов, включая первого вице-президента Вишванатана Ананда (15-го чемпиона мира - прим. ТАСС). Во второй день конгресса была принято несколько важных решений, утвержден предварительный бюджет на 2022-2023 годы, также делегаты одобрили заявку Шахматной федерации Узбекистана на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2026 году", - сказал Глуховский.

"Участники конгресса обсудили вопрос о спортивных санкциях в шахматах, в том числе об участии в командных соревнованиях FIDE сборных России и Белоруссии. Санкции против этих команд были приняты предыдущим советом FIDE в марте 2022 года. Конгресс принял решение поручить совету в ближайшее время вернуться к этому вопросу, создать рабочую группу и найти новое решение, учитывающее мнение участников конгресса и последние рекомендации МОК [Международного олимпийского комитета]", - добавил собеседник агентства.

16 марта FIDE запретила сборным России и Белоруссии участвовать в командных турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.

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