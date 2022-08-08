FIDE создаст группу по допуску сборной России на командные турниры

"В индийском Ченнаи завершается работа конгресса FIDE. В первый день конгресса депутаты выбрали президента FIDE и руководящие органы на ближайшие четыре года. Президентом организации подавляющим большинством голосов был выбран Аркадий Дворкович, при этом сам совет FIDE значительно обновился, в него вошли шесть новых вице-президентов, включая первого вице-президента Вишванатана Ананда (15-го чемпиона мира - прим. ТАСС). Во второй день конгресса была принято несколько важных решений, утвержден предварительный бюджет на 2022-2023 годы, также делегаты одобрили заявку Шахматной федерации Узбекистана на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2026 году", - сказал Глуховский.