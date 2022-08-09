Дворкович рассказал об олимпийских перспективах шахмат

"Но что мы уже сделали, это добились включения шахмат в программу региональных Игр. Шахматы являются частью Азиатских игр, Африканских игр, в разных статусах - где-то официально, где-то как показательный вид - но тем не менее в Центральноамериканских играх, Карибских играх. Шаг за шагом мы включаем шахматы в Игры, которые проводятся под эгидой МОК, но в рамках отдельных континентов и регионов", - рассказал собеседник агентства.