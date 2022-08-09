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1 час назад

Дворкович рассказал об олимпийских перспективах шахмат

ТАССиещё 3

Позиция Международного олимпийского комитета (МОК) относительно олимпийских перспектив шахмат состоит в том, что организация считает интеллектуальные игры отдельной категорией. Об этом сообщил во вторник в интервью ТАСС Аркадий Дворкович, переизбранный в минувшее воскресенье на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE).

Дворкович рассказал об олимпийских перспективах шахмат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Было несколько попыток включить шахматы в число олимпийских видов спорта. Мы признаны Международным олимпийским комитетом, но не являемся участником олимпийской программы, хотя каждый раз участвуем в процессе выбора новых олимпийских видов. Однако пока позиция нынешнего руководства МОК состоит в том, что интеллектуальные игры - это отдельная категория", - сказал Дворкович.

Он добавил, что многое зависит от страны - организатора Игр, поскольку она определяет короткий список видов спорта, интересных, на ее взгляд, для включения в программу соревнований.

"Но что мы уже сделали, это добились включения шахмат в программу региональных Игр. Шахматы являются частью Азиатских игр, Африканских игр, в разных статусах - где-то официально, где-то как показательный вид - но тем не менее в Центральноамериканских играх, Карибских играх. Шаг за шагом мы включаем шахматы в Игры, которые проводятся под эгидой МОК, но в рамках отдельных континентов и регионов", - рассказал собеседник агентства.

Как отметил Дворкович, FIDE уже находится на финальном этапе договоренностей о включении шахмат в программу так называемых виртуальных Олимпийских игр.

"Там не так много видов спорта, и шахматы рассматриваются как один из кандидатов на включение в такие Игры", - указал он.

Шахматы,Аркадий Дворкович,ФИДЕ,
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