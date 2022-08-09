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1 час назад

Президент FIDE не считает, что отказ Карлсена обесценивает звание чемпиона мира по шахматам

Газета.Ru

Переизбранный на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович высказался о шансах норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за шахматную корону.

Президент FIDE Дворкович прокомментировал отказ Карлсена играть за звание чемпиона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этот раз маловероятно, но я считаю, что есть хороший шанс, что он вернется. После какого-то перерыва. Карлсен, в отличие от Фишера, сказал, что он будет продолжать играть в турнирах. Не бросает шахматы в отличие от Фишера, и поэтому шанс, что он вернется, хороший. Неучастие Карлсена в чемпионском матче не девальвирует звание чемпиона мира по шахматам», — передает слова Дворковича ТАСС.

20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть за шахматную корону против Непомнящего, который досрочно стал победителем турнира претендентов — 2022. Второе место занял Лижень, третье – азербайджанец Теймур Раджабов. Норвежец хотел изменения правил в матче за чемпионство. По его словам, он не видит для себя мотивации сражаться с Яном второй раз подряд. В 2021 году Непомнящий уже боролся с ним за корону и потерпел поражение. Также он изъявлял желание встретиться в поединке за шахматную корону с представителем Франции Алирезом Фируджей.

Шахматы,Теймур Раджабов,Магнус Карлсен,Аркадий Дворкович,ФИДЕ,
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