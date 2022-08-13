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2 часа назад

Датский гроссмейстер призвал исключить Россию из ФИДЕ после вручения Карякину госнаграды

Чемпионат.comиещё 1

Датский шахматист Петер Хайне Нильсен призвал исключить Федерацию шахмат России (ФШР) из Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в связи с награждением российского гроссмейстера Сергея Карякина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В Дании призвали исключить Федерацию шахмат РФ из FIDE из-за Карякина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сергей Карякин награждён Кремлём орденом «За заслуги перед Отечеством». Президент ФШР Филатов заявил: «Карякин — достойный пример для подрастающего поколения». Российская шахматная федерация должна быть исключена из ФИДЕ. Это так просто», — написал Нильсен в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 12 августа, в спорткомплексе «Лужники» состоялась церемония вручения государственных наград. Ранее Международная шахматная федерация отстранила Сергея Карякина на шесть месяцев.

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