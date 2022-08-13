В Дании призвали исключить Федерацию шахмат РФ из FIDE из-за Карякина

«Сергей Карякин награждён Кремлём орденом «За заслуги перед Отечеством». Президент ФШР Филатов заявил: «Карякин — достойный пример для подрастающего поколения». Российская шахматная федерация должна быть исключена из ФИДЕ. Это так просто», — написал Нильсен в своих социальных сетях.