«Похмельный гамбит» - удивительная история шахматного клуба

А чтобы пробиться на европейскую арену, лидер команды пил кофе с коньяком прямо во время партии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Конспирация «Похмельного гамбита».

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Тема взаимоотношений шахматистов и алкоголя хоть и довольно щепетильна, но в чёрно-белом сообществе весьма актуальна. Известно, что в первом матче с голландцем Максом Эйве первый русский чемпион Александр Алехин нередко приходил на партии пьяным. Как говорят, Александр Александрович разок выпил рюмку для храбрости – и блестяще победил, а потом, под конец матча перестал справляться с дозировкой своего допинга. Правда, в матче-реванше Алехин такого себе уже не позволял и легко отыгрался за то обидное поражение и потерю короны из-за неправильного образа жизни.

Есть известная история о том, как в Индии прямо во время партии заснул экс-чемпион Европы Владислав Ткачёв. Кстати, казахский шахматист, как и Алехин, позднее выступал под французским флагом – вот уж любопытное совпадение.

Не чужды желанию немного расслабиться и самые-самые. Например, после разгрома россиянина Яна Непомнящего в матче 2021 года чемпион мира норвежец Магнус Карлсен провел скандальный стрим, во время которого играл с подписчиками, употреблял алкоголь и даже показывал в камеру нецензурные жесты. Мог здорово выпить и Михаил Таль. А вот Борис Спасский, по словам его знакомых, хоть и употреблял по праздникам, но всегда знал меру.

Но вообще современное поколение шахматистов гораздо здоровее великих предшественников. Во время чемпионатов СССР режим соблюдали единицы, а кто не пил – играли в карты. Наверное, моду на профессионализм начал вводить только Гарри Каспаров. Тот же Анатолий Карпов любил поиграть с тренерами в белот по ночам, чтобы снять накопившееся напряжение, да и Анатолий Евгеньевич всегда считался «совой». Нынешняя молодёжь же очень редко нарушает режим – шахматисты сборной вроде Владислава Артемьева и Андрея Есипенко вообще категорически отрицательно относятся к выпивке.

А ведь недавно существовал целый шахматный суперклуб под названием «Похмельный гамбит», в котором собирались колоритные игроки. Всем им совсем не нравились причуды приверженцев здорового образа жизни. И он был, вы не поверите, российско-украинско-белорусским!

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Клуб основал московский бизнесмен Андрей Максимов, руководитель консалтингового агентства и неплохой шахматист, играющий в силу крепкого кандидата в мастера. Сначала Максимов ограничивался тем, что со своей командой побеждал всех в Интернете, а потом решил, что пора собрать всех единомышленников в реальном пространстве. За «Похмельный гамбит» заявился ряд известных гроссмейстеров из России, Украины и Беларуси – друзья, весело проводящие время вместе на различных турнирах.

Для выступлений вживую команде пришлось законспирировать название – ПГМБ. Чтобы никто не догадался, а то некоторые судьи-сторонники ЗОЖ время от времени даже пытались снять подопечных Максимова с турниров.

Битва за еврокубок? Пожалуйста!

«Похмельный гамбит» поставил очень амбициозную цель – выиграть Кубок европейских чемпионов! Но перед единомышленниками встал вопрос: из какого национального чемпионата отбираться? Белорусам давалось немного квот на Евролигу, российский чемпионат выглядел слишком конкурентным, поэтому штаб-квартира клуба появилась в украинском Чернигове.

До этого фаворитами украинских чемпионатов числились сильные клубы «Юридическая академия» (Харьков) и ПВК (Киев), но появление амбициозной команды внесло коррективы в медальные расклады.

Чемпионат.ком

Дело было в далеком 2010-м году, тогда командные чемпионаты страны принимала Алушта. И про приключения «Похмельного гамбита» на курорте ходили настоящие легенды. Рассказывали, что как-то вечером команда возвращалась домой, неся на руках уснувшего товарища. Навстречу им шли соперники – суровые профессионалы, следящие за режимом. На следующий день все партии очного матча закончились вничью, а перебравший гроссмейстер поверг своего соперника и принёс победу ПГМБ.

За «Гамбит» с блеском выступал экс-чемпион России Александр Ластин из Железноводска. За свою карьеру он выиграл десятки соревнований, громил за доской Каспарова (кстати, с жуткого похмелья) на юбилейном турнире Победы в Москве, но в итоге умер от цирроза печени. Так вот, в чемпионате Украины 2010 года решающим оказался матч «Похмельный гамбит» – «Юридическая академия», в котором ключевую роль сыграл поединок Александра Ластина против талантливого украинского шахматиста Назара Фирмана.

На выходе из дебюта выяснилось, что хорошо отдохнувший минувшим вечером Ластин просто не способен делать ходы! Однако капитан команды Андрей Максимов быстро оценил обстановку и принёс своему шахматисту кофе, крепко сдобренный коньяком. Глаза Ластина после пары глотков заблестели, и вскоре он буквально разгромил Фирмана, поставив ему красивейший мат!

В итоге ПГМБ с блеском выиграл чемпионаты Украины 2010 и 2011 годов, а в еврокубке финишировал с бронзой. Составы Кубка европейских чемпионов собирались в то время звёздные. Даже суперкоманда «Сокар» (Баку), в которую на азербайджанские нефтедоллары собрали сумасшедший состав: Шахрияр Мамедьяров, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Алексей Широв, Максим Вашье-Лаграв, Рустам Касымжанов – осталась за чертой призёров. Покровители азербайджанцев пребывали в шоке. Как?! Как нас обогнали ребята, на игровой площадке которых всегда стоит весьма специфический запах?

Последний успех самобытной команды

Однако попытки клуба закрепиться на Украине успеха не имели – в одиночку тянуть команду становилось дороговато, а черниговские и луганские власти, к которым обращался Максимов, поддержки не оказали. В итоге в 2013 году после пропуска сезона-2012 клуб переехал в Ростов-на-Дону, и его костяк составили российско-белорусские гроссмейстеры, а также многолетний колоритный лидер – №1 грузинского рейтинг-листа Баадур Джобава.

В чемпионате России «Похмельному гамбиту» пришлось нелегко – среди конкурентов были очень звёздные команды. Газпромовский СПБШФ из Северной столицы, поддержанная ханты-мансийской нефтью «Югра», а также очень мощный екатеринбургский «Малахит» заняли первые три строчки, но благодаря яркой победе над Питером в последнем туре «Гамбит» оказался четвёртым и пробился в еврокубок. Ходили слухи, что некоторые из игроков поднялись с кроватей буквально за полчаса до битвы с СПБШФ, но в итоге подопечные Максимова выиграли с минимальным счётом.

Увы, это был последний успех самобытной команды. В очередном розыгрыше еврокубка «Гамбит» оказался седьмым, проиграв ключевой поединок за медали «Малахиту». Вскоре Андрей Максимов женился на красавице Елене Климец, игроке сборной Беларуси, и остепенился, завёл детей. Александр Ластин умер, кто-то из белорусов уехал жить в США, и команда распалась.

Впрочем, Максимов не оставил шахматы окончательно. Некоторое время его фирма помогала восходящей звезде отечественных шахмат Андрею Есипенко. Бизнесмена вроде бы также видели в числе гостей на чемпионате мира по рапиду и блицу в Москве (2019) и на некоторых других турнирах.

Прошло уже 10 лет. Сейчас наступили другие времена, и собрать вроде бы авантюрную команду с задачей выиграть еврокубок вряд ли получится.