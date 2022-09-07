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17 часов назад

Netflix заключил мировое соглашение с легендарной шахматисткой

Секрет Фирмы

Стриминговый сервис Netflix урегулировал спор с грузинской шахматистской Ноной Гаприндашвили. Спортсменка требовала от компании $5 млн и опровергнуть утверждение, что она никогда не играла с мужчинами-шахматистами. Спорная реплика прозвучала в сериале «Ход королевы». Представитель юридической фирмы BLB, защищающей интересы Гаприндашвили, заявил ТАСС, что сделка конфиденциальная и её детали озвучат позже.

Netflix помирился легендарной шахматисткой
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Netflix заключил мировое соглашение с легендарной шахматисткой

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Гаприндашвили обвинила Netflix в сексизме и исторических неточностях из-за финального эпизода сериала «Ход королевы». В этой серии Аня Тейлор-Джой в роли шахматистки Бет Хармон играет против советского чемпиона мира Василия Боргова. Комментатор в этой серии говорит, что «Нона Гаприндашвили — чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами».

«К 1968 году, в котором разворачивается действие этого эпизода, она соревновалась по меньшей мере с 59 шахматистами-мужчинами (28 из них одновременно в одной партии), в том числе с десятью гроссмейстерами того времени, включая Драголюба Велимировича, Светозара Глигорича, Пола Кереса, Бояна Кураджицу, Бориса Спасского, Вишванатана Ананда и Михаила Таля. Последние трое также были чемпионами мира в течение своей карьеры», — заявили представители шахматистки.

Представители Netflix в суде утверждали, что реплика не имеет значения, ведь в начале сериала есть оговорка, что это «полностью вымышленное произведение». Тем не менее суд заявил, что сериал ссылается на реальных людей и упоминает карьеру Гаприндашвили.

«Мы достигли соглашения с Netflix. Сделка конфиденциальная, однако некоторые её детали все-таки будут опубликованы, но позже», — сказала ТАСС представитель BLB.

Нона Гаприндашвили завоевала звание чемпионки мира в 1962 году. В 1965, 1969, 1972 и 1975 годах она становилась лучшей шахматисткой мира. Гаприндашвили является одиннадцатикратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад, пятикратной чемпионкой СССР и первой обладательницей приза «Шахматный Оскар».

Сериал «Ход королевы» вышел на экраны 23 октября 2020 года и стал самым популярным мини-сериалом Netflix. Только за первый месяц показа его посмотрели 62 млн человек по всему миру. Шоу получило две премии «Золотой глобус» в номинациях «Лучший мини-сериал или телефильм» и «Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме» (награду получила Аня Тейлор-Джой).

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