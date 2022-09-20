Скандал в шахматах: Карлсен сдался на втором ходу

Карлсен сдался на втором ходу партии с Хансом Ниманном. Тем самым, которого он считает читером.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Совсем недавно на турнире в Сент-Луисе действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен взорвал информационную бомбу: после поражения в 3-м туре он косвенно обвинил соперника в читерстве и снялся с турнира. На самом высоком уровне ничего подобного не было очень давно.

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Все подробности скандала можно прочитать по ссылке:

Впрочем, доказательств Магнус так и не предъявил, и обвинение повисло в воздухе. Бедный Ханс Ниманн оправдывался как мог, но напряжение сохранялось. Болельщики с нетерпением ждали встречи Карлсена и Ниманна в онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup. Кто-то предполагал, что партия пройдёт спокойно, кто-то – что норвежец на неё не явится.

Но Магнус Карлсен сделал то, чего никто не ожидал.

Шок на втором ходу

Прежде чем перейти к самой партии, стоит отметить, что турнир Julius Baer Generation Cup проходит в онлайн-режиме. Шахматисты находятся в комнате с камерой и демонстрируют экран своего компьютера. За каждым игроком следит отдельный судья, кроме того, происходящее анализируется компьютерными программами. Выходить нельзя, даже в туалет.

Все эти условия были выполнены. Ханс Ниманн и Магнус Карлсен встретились в онлайне. Было бы интересно узнать, пожмут ли они друг другу руки, но, к сожалению, проверить это на дистанционном турнире невозможно.

Ниманн в этот раз играл белыми, Магнус – чёрными. Американец начал без сюрпризов – d4. Норвежец ответил движением коня на f6. Ниманн предложил сопернику индийскую защиту, сыграв с4, а тот… отказался играть дальше.

Молча нажал на кнопку «сдаться» и выключил свою веб-камеру.

Комментаторы в норвежской студии были шокированы происходящим.

Очевидно, что сдача партии на втором ходу – это акция протеста со стороны Магнуса. Почему-то он решил действовать именно так. Не отказался от участия в турнире, не отказался от конкретной партии, а молча, но максимально ярко заявил, что не хочет играть с тем, которого считает обманщиком.

Впрочем, теперь точка зрения Карлсена ясна. В Сент-Луисе он весьма туманно намекал на нечестную игру, и можно было предположить, что виноваты организаторы, судьи или ещё кто-то. Но теперь совершенно очевидно, что Магнус открыто выступает именно против Ханса Ниманна.

«Позиция безнадёжна. Любой бы сдался»

Мнения болельщиков в соцсетях разделились. Одни полностью одобряют поступок Магнуса, другие нещадно критикуют чемпиона мира.

«Магнус потерял всё уважение, которое у меня

«Он не хочет играть с читером, хорошо его понимаю».

«Очень неуважительно со стороны Магнуса. Что-то не так, но он просто молчит».

«Если он знает, что Ханс обманывал, но не может это доказать, то сдача партии – идеальный выход. Всё ясно».

«Магнус просто распиаренный лузер. Кто вообще за него болеет?»

«По меньшей мере Магнус не признаёт двойные стандарты на разных турнирах».

«Очень непрофессионально».

Нашлись и те, кто шутил по поводу неоднозначной партии.

«Ферзевый гамбит – сложная штука для этого парня».

«Магнус увидел, что ему грозит мат в восемь ходов, потому и сдался».

«Позиция на доске безнадёжна, любой бы сдался».

«Так вот он какой, отказанный ферзевый гамбит».