Карякин о скандале с Карлсеном: похоже на эмоциональный срыв

«Похоже на эмоциональный срыв. Уже два месяца все терзают его одним вопросом — почему отказался от матча на первенство мира? Это давит психологически. Магнусу не дают играть в свое удовольствие. А дальше странная история с американским гроссмейстером Хансом Ниманном, которого уже дважды ловили на читерстве в онлайн-турнирах...» — приводит слова Карякина «Спорт-Экспресс».