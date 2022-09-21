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1 час назад

Гроссмейстер Карякин о скандале с Карлсеном: похоже на эмоциональный срыв

Газета.Ruиещё 1

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о скандале с участием действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Карякин о скандале с Карлсеном: похоже на эмоциональный срыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Похоже на эмоциональный срыв. Уже два месяца все терзают его одним вопросом — почему отказался от матча на первенство мира? Это давит психологически. Магнусу не дают играть в свое удовольствие. А дальше странная история с американским гроссмейстером Хансом Ниманном, которого уже дважды ловили на читерстве в онлайн-турнирах...» — приводит слова Карякина «Спорт-Экспресс».

На Sinquefield Cup Карлсен проиграл Хансу Ниманну и на следующий день объявил о том, что снимается с турнира. Норвежец дал понять, что подозревает своего оппонента в читерстве.

Напомним, что в середине июля Карлсен отказался играть матч за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего. СМИ сообщали, что норвежский гроссмейстер согласится защищать титул в апреле 2023-го в матче с Непомнящим, если Международная федерация шахмат (FIDE) изменит формат соревнования.

Позже сам Карлсен объяснил свой отказ от матча с Непомнящим страхом проиграть ему. Теперь россиянин сыграет с Дином Лижэнем.

Шахматы,Ян Непомнящий,Сергей Карякин,ФИДЕ,
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