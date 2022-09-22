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32 минуты назад

Карлсен впервые высказался о скандале с Ниманном

Чемпионат.comиещё 2

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен призвал более серьёзно бороться с мошенничеством в своём виде спорта.

Карлсен впервые высказался о скандале с Ниманном
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В начале сентября Карлсен покинул турнир серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от 19-летнего Ханса Ниманна. Тогда известные шахматисты и блогеры заподозрили американца в мошенничестве. Карлсен вновь встретился с Ниманном в 6-м туре онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup и неожиданно сдался уже на втором ходу.

«К сожалению, я не могу говорить об этом более конкретно, но люди могут сделать собственные выводы, что, уверен, они и делают. Должен сказать, что я впечатлён игрой Ниманна, его наставник Максим Длуги, должно быть, отлично поработал.

Надеюсь, после турнира я расскажу больше. Считаю, что к мошенникам в будущем нельзя относиться легкомысленно, как на онлайн-турнирах, так и за доской», — приводит слова Карлсена chess24 в «Твиттере».

Ранее Ниманн признался, что, когда ему было 12 и 16 лет, он жульничал на двух онлайн-турнирах, но при этом всегда честно играл против Карлсена.

Шахматы,Магнус Карлсен,
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