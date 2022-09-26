Шахматистка Горячкина выиграла в восьмом туре этапа Гран-при FIDE

Россиянка Александра Горячкина в понедельник белыми фигурами одержала победу над представительницей Китая Чжу Цзиньэр в восьмом туре первого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Астане.
Серия Гран-при состоит из четырех турниров. Первый проходит в Астане с 17 по 30 сентября, второй состоится в германском Мюнхене с 1 по 14 февраля 2023 года, третий - в Индии (март 2023 года), заключительный - в польском Быдгоще (май 2023 года). Всего в соревнованиях примут участие 16 шахматисток.
В каждом турнире будут участвовать по 12 человек, соревнования пройдут по круговой системе. По итогам турниров шахматистки будут получать очки в общий зачет: за победу - 120, за второе место - 110, за каждую последующую строчку - на 10 очков меньше. Две лучшие шахматистки по итогам серии получат право принять участие в турнире претендентов, который пройдет в 2023 или 2024 году.