Карякин прокомментировал обвинения Карлсена в адрес Ниманна

«Не читал внимательно обвинения со стороны Карлсена: видел только на английском языке — на русском ещё не успел. Проблема читерства в шахматах очень серьёзная — никто никаких действий не предпринимал годами. Скажу по своему опыту, что участвовал в сильнейших международных соревнованиях, и практически нигде не было либо никаких мер, либо были абсолютно формальные, которые при желании можно было очень легко обойти. Проблема действительно есть… Но читерил ли Ниманн — у меня ответа нет, потому что его вина не доказана — не пойма