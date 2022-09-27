Российская шахматистка лидирует в серии Гран-при FIDE

Россиянка Екатерина Лагно во вторник черными фигурами обыграла китаянку Чжу Цзиньэр в девятом туре первого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Астане.

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В других партиях девятого тура россиянка Александра Костенюк белыми фигурами обыграла представительницу Индии Вайшали Рамешбабу, россиянка Полина Шувалова черными фигурами победила китаянку Тань Чжунъи. Вничью завершились партии немки Элизабет Петц против представительницы Польши Алины Кашлинской, россиянки Александры Горячкиной против представительницы Казахстана Жансаи Абдумалик, немки Динары Вагнер против Бибисары Асаубаевой из Казахстана.

Лидером турнирной таблицы по итогам девяти туров является Лагно, на ее счету 7 очков. Далее идут Горячкина (6,5), Костенюк и Чжу Цзиньэр (по 5), Кашлинская (4,5), Вагнер, Асаубаева, Рамешбабу, Абдумалик (по 4 очка), Шувалова, Тань Чжунъи (по 3,5), Петц (3). Десятый тур пройдет 28 сентября.

Серия Гран-при состоит из четырех турниров. Первый проходит в Астане с 17 по 30 сентября, второй состоится в германском Мюнхене с 1 по 14 февраля 2023 года, третий - в Индии (март 2023 года), заключительный - в польском Быдгоще (май 2023 года). Всего в соревнованиях примут участие 16 шахматисток.