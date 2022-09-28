Швейцария отказала Карпову в визе для поездки в Женеву

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов не смог присутствовать во вторник, 26 сентября, на демонстрации фильма «Чемпион мира» в женевской штаб-квартире ООН, так как Швейцария не выдала ему въездную визу. Об этом рассказал постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.