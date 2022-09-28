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2 часа назад

Швейцария не выдала шахматисту Карпову визу для поездки в Женеву

Газета.Ruиещё 1

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов не смог присутствовать во вторник, 26 сентября, на демонстрации фильма «Чемпион мира» в женевской штаб-квартире ООН, так как Швейцария не выдала ему въездную визу. Об этом рассказал постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Швейцария отказала Карпову в визе для поездки в Женеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы хотели, чтобы приехал Анатолий Карпов, и предпринимали самые энергичные, необходимые усилия. Но в последний момент, к сожалению, швейцарские власти не выдали ему въездную визу», — приводит слова Гатилова ТАСС.

Российский фильм «Чемпион мира» (2021 год, режиссер Алексей Сидоров) рассказывает о шахматном поединке за званием чемпиона мира в 1978 году на Филиппинах между советским гроссмейстером и действующим на тот момент чемпионом мира Карповым и гроссмейстером-претендентом Виктором Корчным, эмигрировавшим в Швейцарию.

Ранее сообщалось, что норвежская шахматная федерация (NSF) призвала организаторов рейтинговых турниров отстранить российского шахматиста Сергея Карякина.

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