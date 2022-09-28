Почему Карякин отказался играть под нейтральным флагом

Выступление на турнирах без флага и гимна своей страны неприемлемо для гроссмейстера Сергея Карякина, подчеркнула его жена Галия Карякина в интервью порталу «Абзац».

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Галия пояснила, что срок полугодичной дисквалификации, наложенной на её мужа комитетом по этике FIDE за поддержку спецоперации, закончился. Функционеры организации предложили ему выступать на крупных соревнованиях под флагом шахматной федерации.

Гроссмейстер, по ее словам, обдуманно отказался от этого предложения.

По оценке Карякиной, было бы смешно и нелепо, если Сергей согласился бы «выступать под флагом федерации, которая его дисквалифицировала».