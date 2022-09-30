Непомнящий сохранил третью позицию в новом рейтинге ФИДЕ

Ещё один российский гроссмейстер Сергей Карякин , в активе которого 2747 очков, опустился с 14-го на 15-е место в рейтинге ФИДЕ, Александр Грищук (2745) остался на 17-й позиции.

Напомним, что шестимесячная дисквалификация Карякина из-за публикации открытого письма, в котором он поддержал специальную военную операцию России на Украине, истекла только 22 сентября.

Непомнящий в начале июля во второй раз подряд стал победителем турнира претендентов. Однако норвежец Магнус Карлсен отказался от титульного матча, и теперь в 2023 году Непомнящий должен сыграть за мировую шахматную корону с Дин Лижэнем, ставшим на турнире претендентов вторым.