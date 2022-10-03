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20 часов назад

Шахматистка Горячкина назвала беспределом смену формата турнира претендентов

ТАССиещё 1

Российская шахматистка Александра Горячкина считает неправильным менять формат турнира претендентов после того, как его регламент был определен. Об этом она сообщила ТАСС в понедельник.

Горячкина назвала беспределом смену формата турнира претендентов
Фото: ТАССТАСС

Ранее женский турнир претендентов проходил в два круга. По новым правилам, установленным Международной шахматной федерацией (FIDE), турнир пройдет в формате игр на выбывание. Горячкина получила право сыграть на соревнованиях как участник матча за звание чемпионки мира.

"Я не уверена, что турнир претендентов состоится. По нашей группе никакой информации нет, как бы нас не опрокинули. Я считаю смену формата турнира претендентов беспределом. С имеющимся положением о его проведении так его менять под свои желания - неправильно", сказала Горячкина.

Горячкиной 24 года, она занимает второе место в рейтинге FIDE. На ее счету две победы на командных чемпионатах мира. В 2019 году она выиграла женский турнир претендентов, после чего уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.

Шахматы,Александра Горячкина,ФИДЕ,
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