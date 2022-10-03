Горячкина назвала беспределом смену формата турнира претендентов

"Я не уверена, что турнир претендентов состоится. По нашей группе никакой информации нет, как бы нас не опрокинули. Я считаю смену формата турнира претендентов беспределом. С имеющимся положением о его проведении так его менять под свои желания - неправильно", сказала Горячкина.