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20 часов назад

Горячкина объяснила, почему принимает участие в мужских шахматных турнирах

ТАССиещё 1

Россиянка Александра Горячкина играет в мужских турнирах, потому что Международная шахматная федерация (FIDE) редко проводит женские. Об этом она рассказала ТАСС в понедельник.

Горячкина объяснила свое участие в мужских шахматных турнирах
Фото: ТАССТАСС

В прошлом году Горячкина стала первой женщиной, сыгравшей в Суперфинале мужского чемпионата России. Также она приняла участие в турнире Grand Swiss. В сентябре Горячкина заняла второе место на первом этапе женской серии Гран-при FIDE в Казахстане.

"Женские турниры сейчас не проводятся. Если бы они проводились, я бы в них играла. Обидно, что FIDE в год женских шахмат провела только один этап Гран-при", - сказала Горячкина.

"Брать призовые места в мужских турнирах у меня практически не получается, получается периодически делать ничьи, иногда выигрывать. Мужчины бывают разные: есть моего рейтинга, есть выше и ниже. Играя против гроссмейстера моего рейтинга, я не разделяю соперников на мужчин и женщин, а в мощных турнирах результат говорит сам за себя", - добавила собеседница агентства.

Горячкиной 24 года, она занимает второе место в рейтинге FIDE. На ее счету две победы на командных чемпионатах мира. В 2019 году она выиграла женский турнир претендентов, после чего уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.

Шахматы,Александра Горячкина,ФИДЕ,
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