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22 часа назад

Сергей Карякин: «Мне, как и многим гражданам России, может прийти повестка. Прикрываться за шахматной доской не собираюсь»

Sports.ruиещё 1

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что готов к получению повестки.

Карякин заявил о готовности получить повестку
Фото: sports.rusports.ru

«Я думаю, что мне, как и многим другим гражданам России, тоже может прийти повестка (о частичной мобилизации). По крайней мере, мне никто не говорил, что у меня есть какая-то бронь или что-то еще. Придет, зн

По крайней мере, прикрываться за шахматной доской я не собираюсь. Я уроженец Крыма, понятно, что все расстроены из-за того, что вообще все это происходит.

Я никогда не говорил, что все хорошо, но я все-таки поддерживаю свою страну. И надеюсь на лучшее и верю в него.

У меня нет информации, будет ли у меня бронь от министерства спорта России или Олимпийского комитета России. Как будет, так будет», – сказал Карякин.

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