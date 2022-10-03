Карякин заявил о готовности получить повестку

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что готов к получению повестки.

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«Я думаю, что мне, как и многим другим гражданам России, тоже может прийти повестка (о частичной мобилизации). По крайней мере, мне никто не говорил, что у меня есть какая-то бронь или что-то еще. Придет, зн

По крайней мере, прикрываться за шахматной доской я не собираюсь. Я уроженец Крыма, понятно, что все расстроены из-за того, что вообще все это происходит.

Я никогда не говорил, что все хорошо, но я все-таки поддерживаю свою страну. И надеюсь на лучшее и верю в него.