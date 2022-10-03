Крамник объяснил превосходство СССР перед Россией в шахматах

«Это нетрудно объяснить. В Советском Союзе была выдающаяся шахматная школа, которую очень много лет развивали, и которая была, по сути, недоступна западным игрокам. Когда Советский Союз распался, очень много шикарных тренеров уехало за рубеж. А потом появился интернет, и с ним уже не возникает вообще никаких проблем в обмене информацией. Поэтому всю советскую школу у нас переняли, даже сам Магнус Карлсен об этом говорил. Ну и Россия всё-таки меньше Советского Союза – это тоже в