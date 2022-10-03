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12 часов назад

10-летний шахматист обыграл гроссмейстера Карякина

Lenta.ruиещё 3

10-летний шахматист Матвей Юрасов одержал победу над гроссмейстером Сергеем Карякиным в сеансе одновременной игры. Об этом сообщает ТАСС.

10-летний шахматист обыграл гроссмейстера Карякина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Партия состоялась в рамках международного турнира «Шахматные звезды» в подмосковном «VEGAS Крокус Сити» и продолжалась сорок ходов. Карякин играл белыми фигурами. В сеансе одновременной игры участвовали юные шахматисты, которым противостояли гроссмейстеры. Юрасов одержал победу над Карякиным и Владиславом Артемьевым.

В 2016 году Карякин одержал победу в турнире претендентов, однако проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. На его счету победа на чемпионате мира по рапиду (2012) и блицу (2016).

В феврале 2021-го пятилетний шахматист Дмитрий Крымский сдал норматив на третий юношеский разряд, однако остался без подтверждающего документа из-за возраста. Родители мальчика обратилась в министерство спорта, и шахматисту вручили документ.

Шахматы,Владислав Артемьев,Сергей Карякин,
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