Выявлено жульничество Ниманна более чем в 100 партиях

Портал Chess.com завершил расследование в отношении американца Ханса Ниманна и постановил, что гроссмейстер, вероятно, жульничал более чем в 100 партиях. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данный сайт.

Фото: matchtv.ru matchtv.ru

В третьем туре пятого этапа Grand Chess Tour «Кубок Синкфилда» действующий чемпион мира Магнус Карлсен проиграл 19 летнему американцу, после чего сообщил, что снимается с турнира. Позже норвежец сдался в партии против Ниманна в рамках онлайн турнира Champions Chess Tour после второго хода соперника.

После этих событий Международная шахматная федерация (FIDE) заявила, что намерена провести расследование этих инцидентов, и подчеркнула, что будет бороться с мошенничеством в игре.