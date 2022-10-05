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19 часов назад

Расследование выявило жульничество Ниманна более чем в 100 шахматных партиях

Матч ТВиещё 4

Портал Chess.com завершил расследование в отношении американца Ханса Ниманна и постановил, что гроссмейстер, вероятно, жульничал более чем в 100 партиях. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данный сайт.

Выявлено жульничество Ниманна более чем в 100 партиях
Фото: matchtv.rumatchtv.ru

В третьем туре пятого этапа Grand Chess Tour «Кубок Синкфилда» действующий чемпион мира Магнус Карлсен проиграл 19 летнему американцу, после чего сообщил, что снимается с турнира. Позже норвежец сдался в партии против Ниманна в рамках онлайн турнира Champions Chess Tour после второго хода соперника.

После этих событий Международная шахматная федерация (FIDE) заявила, что намерена провести расследование этих инцидентов, и подчеркнула, что будет бороться с мошенничеством в игре.

Портал постановил, что быстрый рост рейтинга Ниманна за три месяца является «экстраординарным» явлением. Также авторы исследования заявили, что в дальнейшем оценят шесть наиболее сильных выступлений Ниманна за последнее время.

Шахматы,Магнус Карлсен,ФИДЕ,
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