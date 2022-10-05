Американский шахматист гнусно обманывал соперников – какое наказание ему грозит

Чемпион мира Магнус Карлсен был прав, когда обвинил 19-летнего соперника в мошенничестве? Вероятно, да. Но доказательства неоднозначны.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Крупнейший шахматный портал Chess.com представил доказательства виновности американского гроссмейстера Ханса Ниманна в жульничестве. По мнению руководства и аналитиков портала, выраженного в 72-страничном докладе, шахматист из США обманывал соперников в 112 партиях, даже на турнирах с призовым фондом. В числе жертв Ниманна оказались многие ведущие гроссмейстеры, в том числе и российский претендент на звание чемпиона мира Ян Непомнящий.

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Началось всё с неожиданного решения пока ещё действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена сняться с Кубка Синкфилда в США. Норвежец проиграл Ниманну белыми (!) в третьем круге, а затем покинул турнир, опубликовав в соцсетях загадочную отсылку к словам легендарного футбольного тренера Жозе Моуринью. Их смысл – не могу говорить, иначе будут проблемы. Шахматное сообщество увидело в них прозрачный намёк на читерство Ниманна.

Этот скандал просто взорвал шахматный мир. От Карлсена потребовали объяснений, и позже чемпион мира действительно их дал, заявив, что Ниманн – обманщик, который, хоть и признал два случая мошенничества за шахматной доской, на самом деле жульничал гораздо больше и чаще. Американец же страстно защищался, обвинив Карлсена в том, что тот хочет разрушить его развивающуюся карьеру, и даже был готов сыграть против норвежца голым, показывая, что не использует никаких запрещённых технических средств.

На платформе Chess.com аккаунт Ниманна был заблокирован, а руководство сайта обещало предоставить миру свои доказательства. Своё обещание онлайн-платформа сдержала через месяц. Получилось громко: мошенничество Ниманна назвали «вопиющим и безудержным». В расследовании утверждается, что только за 2020 год американец, которому на тот момент было 17 лет, сжульничал в 112 онлайн-партиях, в том числе и на турнирах с призовым фондом. Ходы Ниманна совпадали с первой линией шахматных движков.

В числе пострадавших от действий Ниманна оказался и россиянин Ян Непомнящий, претендент на звание чемпиона мира.

В качестве доказательств Chess.com приводит собственные аналитические разработки и машинные алгоритмы, которые известны уже более 15 лет. С юридической точки зрения эти доказательства не являются состоятельными. Другое дело, как к приведённому докладу отнесутся ведущие шахматисты мира? Сочтут ли они доказательства платформы убедительными настолько, чтобы принять какое-то негласное решение по Ниманну?

Если шахматисты один за другим начнут сниматься с турниров с участием Ханса, вопрос будет закрыт. 5 октября стартует чемпионат США, в котором сыграет и Ниманн, и пока никто о своём отказе играть на турнире не заявлял.

Тут важно отметить, что приведённые доказательства жульничества касаются только онлайн-партий Ниманна. В классических шахматах он в обмане уличён не был, и это в расследовании отмечается отдельно.

Хотя анализ таких партий Chess.com также провёл и опубликовал таблицу прогресса лучших шахматистов мира в возрасте от 11 до 19 лет. Так вот, согласно этой таблице, Ниманн гораздо талантливее Роберта Фишера, Магнуса Карлсена и Алирезы Фируджи! И у него очень много «чистых» партий, то есть партий, в которых он делал абсолютно безошибочные ходы.

Chess.com

В расследовании говорится, что прогресс Ниманна в классике сопровождается странными скачками на элитных турнирах и вообще выглядит статистически неординарным. Кстати, международным мастером Ханс стал в 2015-м, а норматив гроссмейстера выполнил в конце 2020-го – того самого года, когда он был уличён в многочисленных случаях жульничества. Авторы отчёта призывают ФИДЕ провести тщательный анализ на основе собранных данных.

FIDE

При этом стоит отметить, что анализ классических партий Ниманна неофициально проводил профессор Кеннет Риган, который считается одним из ведущих мировых экспертов по борьбе с читерством в шахматах. Так вот, Риган доказательств виновности американца не нашёл.