Ниманн подал в суд на обвинившего его в читерстве Карлсена

Гроссмейстер из США Ханс Ниманн подал в суд на норвежца Магнуса Карлсена, который ранее обвинил его в читерстве. Об этом сообщает Sports.ru.
О решение подать в суд Ниманн сообщал у себя в социальных сетях, опубликовав соответствующий иск.
«Мой иск говорит сам за себя», — подписал фотографию гроссмейстер.
Требование направлено на самого Карлсена, веб-сайт Chess.com, американца Хикару Накамуру, компанию норвежца Play Magnus Group и шахматиста Дэнни Ренша. Ниманн предъявил им обвинение в причинении «разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни». Он попросил суд взыскать с ответчиков 100 миллионов долларов.
Ранее Карлсен, являющийся действующим чемпионом мира по шахматам, обвинил Ниманна в читерстве. Норвежец самостоятельно расследовал данный вопрос и в итоге обнаружил около сотни подозрительных партий и слишком стремительный рост рейтинга. При этом американец не отрицал, что мошенничал на онлайн-турнирах, но отмечал, что делал это очень давно.