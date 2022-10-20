Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
2 часа назад

Ниманн подал в суд на обвинившего его в читерстве Карлсена

Елена Прошина

Гроссмейстер из США Ханс Ниманн подал в суд на норвежца Магнуса Карлсена, который ранее обвинил его в читерстве. Об этом сообщает Sports.ru.

Ниманн подал в суд на обвинившего его в читерстве Карлсена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О решение подать в суд Ниманн сообщал у себя в социальных сетях, опубликовав соответствующий иск.

«Мой иск говорит сам за себя», — подписал фотографию гроссмейстер.

Требование направлено на самого Карлсена, веб-сайт Chess.com, американца Хикару Накамуру, компанию норвежца Play Magnus Group и шахматиста Дэнни Ренша. Ниманн предъявил им обвинение в причинении «разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни». Он попросил суд взыскать с ответчиков 100 миллионов долларов.

Ранее Карлсен, являющийся действующим чемпионом мира по шахматам, обвинил Ниманна в читерстве. Норвежец самостоятельно расследовал данный вопрос и в итоге обнаружил около сотни подозрительных партий и слишком стремительный рост рейтинга. При этом американец не отрицал, что мошенничал на онлайн-турнирах, но отмечал, что делал это очень давно.

Шахматы,Хикару Накамура,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители