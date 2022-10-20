Ниманн подал в суд на обвинившего его в читерстве Карлсена

Гроссмейстер из США Ханс Ниманн подал в суд на норвежца Магнуса Карлсена, который ранее обвинил его в читерстве. Об этом сообщает Sports.ru.

О решение подать в суд Ниманн сообщал у себя в социальных сетях, опубликовав соответствующий иск.

«Мой иск говорит сам за себя», — подписал фотографию гроссмейстер.

Требование направлено на самого Карлсена, веб-сайт Chess.com, американца Хикару Накамуру, компанию норвежца Play Magnus Group и шахматиста Дэнни Ренша. Ниманн предъявил им обвинение в причинении «разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни». Он попросил суд взыскать с ответчиков 100 миллионов долларов.