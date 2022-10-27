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1 час назад

Магнус Карлсен, который играет на ЧМ по шахматам Фишера, опубликовал пост из двух слов

Чемпионат.com

16-й чемпион мира по шахматам, действующий обладатель мировой короны, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опубликовал новый пост в своих социальных сетях. В настоящий момент Карлсен играет на чемпионате мира по шахматам Фишера. Турнир проходит в городе Рейкьявике (Исландия).

Магнус Карлсен написал пост из двух слов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Оставайся голодным», — написал Магнус Карлсен, прикрепив текст к своей фотографии.

Карлсен играет в группе B. После четырёх туров из шести у него шесть очков. Столько же у американца Хикару Накамуры. У россиянина Владимира Федосеева четыре очка, у немца Маттиаса Блюбаума — ни одного.

В группе A играют Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана (8), россиянин Ян Непомнящий (5), американец Уэсли Со (3) и исландец Хьорвар Гретарссон (0).

Шахматы,Хикару Накамура,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,Владимир Федосеев,
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