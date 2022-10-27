Магнус Карлсен написал пост из двух слов

16-й чемпион мира по шахматам, действующий обладатель мировой короны, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опубликовал новый пост в своих социальных сетях. В настоящий момент Карлсен играет на чемпионате мира по шахматам Фишера. Турнир проходит в городе Рейкьявике (Исландия).

«Оставайся голодным», — написал Магнус Карлсен, прикрепив текст к своей фотографии.

Карлсен играет в группе B. После четырёх туров из шести у него шесть очков. Столько же у американца Хикару Накамуры. У россиянина Владимира Федосеева четыре очка, у немца Маттиаса Блюбаума — ни одного.