Непомнящий уступил Накамуре в финале чемпионата мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не сумел одержать победу в финале чемпионата мира по шахматам Фишера, который проходил в Рейкьявике (Исландия). Россиянин в финале уступил американцу Хикару Накамуре. Судьба чемпионского титула решилась в армагеддоне, который выиграл Накамура.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Счёт в матче составил 2,5:2,5. В армагеддоне победу белыми фигурами одержал Накамура. Ранее первую партию выиграл Накамура, а во второй была зафиксирована ничья. Далее победу одержал Непомнящий. В заключительной партии соперники сыграли вничью.