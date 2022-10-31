Названа сумма призовых Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера

В Рейкьявике (Исландия) завершился чемпионат мира по шахматам Фишера. Портал Chess24 опубликовал информацию о сумме призовых участвующих на турнире гроссмейстеров.

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Больше всех заработал победитель турнира, американский гроссмейстер Хикару Накамура — $150 тыс. Проигравший в финале российский шахматист Ян Непомнящий заработал $ 85 тыс. Магнус Карлсен, потерпевший поражение от Немпомнящего в полуфинале, удостоился награды в размере $55 тыс. Четвертое место по размеру призовых занял Нодирбек Абдусатторов — $40 тыс. Владимир Федосеев заработал $25 тыс.

В решающем матче турнира Накамура и Непомнящий выиграли по одной партии и дважды разошлись миром. Таким образом, после четырех партий счет был равный, и судьба чемпионского титула определилась в армагеддоне, в котором сильнее был Накамура, обеспечивший себе чемпионский титул.

В матче за бронзу норвежец Магнус Карлсен взял верх над представителем Узбекистана Нодирбеком Абдусатторовым со счетом 3:1.