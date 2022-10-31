Источник: гроссмейстера Карпова подключили к ИВЛ

Госпитализированного бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает "Известия". Как отмечает источник, у гроссмейстера диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Кроме того, его состояние также осложняется хроническими заболеваниями. Напомним, сегодня стало известно, что в минувшую субботу Анатолий Карпов был найден без сознания у Госдумы. Отмечалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Также была информация о нападении на гроссмейстера, однако, позже стало известно, что травмы были получены не в результате нападения. Дочь Карпова заявила о бытовом характере травм. Карпов стал чемпионом мира в 1975 году. Тогда он был признан новым чемпионом после отказа Роберта Фишера защищать свой титул. Он удерживал лидерство на протяжении 10 лет, лишь в 1985 году уступив Гарри Каспарову. Ранее в "Единой России" рассказали о причинах госпитализации гроссмейстера Анатолия Карпова.