Карлсен ответил, что нужно для его возвращения к матчу за титул

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что не исключает в будущем возможности вновь попробовать себя в матче за звание лучшего гроссмейстера.
«Я не хочу спекулировать на тему того, возможно это или нет, но такую вероятность в будущем точно не исключаю. Особенно если изменят формат матча.
Конечно, не мне это предлагать, но я хотел бы, чтобы в матче было меньше времени на обдумывание ходов и больше партий.
Я думаю, что в шахматах Фишера наоборот нужно больше времени на обдумывание, так как они сложнее. А в классических – меньше», — передает слова Карлсена NRK.
В 2013 году Карлсен стал чемпионом мира в классических шахматах и несколько раз защитил свой титул. В прошлом году он обыграл россиянина Яна Непомнящего.
20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть за шахматную корону против Непомнящего, который досрочно стал победителем турнира претендентов — 2022. Весной следующего года за титул поберется россиянин и китаец Дин Лижэнь.