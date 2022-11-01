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10 минут назад

Чемпион мира по шахматам Карлсен ответил, что нужно для его возвращения к матчу за титул

Газета.Ru

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что не исключает в будущем возможности вновь попробовать себя в матче за звание лучшего гроссмейстера.

Карлсен ответил, что нужно для его возвращения к матчу за титул
Фото: ТАССТАСС

«Я не хочу спекулировать на тему того, возможно это или нет, но такую вероятность в будущем точно не исключаю. Особенно если изменят формат матча.

Конечно, не мне это предлагать, но я хотел бы, чтобы в матче было меньше времени на обдумывание ходов и больше партий.

Я думаю, что в шахматах Фишера наоборот нужно больше времени на обдумывание, так как они сложнее. А в классических – меньше», — передает слова Карлсена NRK.

В 2013 году Карлсен стал чемпионом мира в классических шахматах и несколько раз защитил свой титул. В прошлом году он обыграл россиянина Яна Непомнящего.

20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть за шахматную корону против Непомнящего, который досрочно стал победителем турнира претендентов — 2022. Весной следующего года за титул поберется россиянин и китаец Дин Лижэнь.

Шахматы,Дин Лижэнь,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,
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