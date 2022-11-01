Карлсен ответил, что нужно для его возвращения к матчу за титул

«Я не хочу спекулировать на тему того, возможно это или нет, но такую вероятность в будущем точно не исключаю. Особенно если изменят формат матча.



Конечно, не мне это предлагать, но я хотел бы, чтобы в матче было меньше времени на обдумывание ходов и больше партий.



Я думаю, что в шахматах Фишера наоборот нужно больше времени на обдумывание, так как они сложнее. А в классических – меньше», — передает слова Карлсена NRK.