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59 минут назад

Гроссмейстер Карякин: В историческое время ты должен быть со своей страной

Деловая газета "Взгляд"

Гроссмейстер и член ОП России Сергей Карякин заявил, что сейчас наступило уникальное историческое время, когда необходимо быть вместе со своей страной.

Гроссмейстер Карякин: В историческое время ты должен быть со своей страной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Меня дисквалифицировала Международная шахматная федерация на полгода, они уже прошли, но до фактического участия в международных турнирах очень много должно пройти времени. Я ни о чем не жалею. Время историческое и свои проблемы отходят на второй план, ты должен быть со своей страной», – приводятся его слова в Telegram-канале ОП России.

Карякин заявил, что все мы можем участвовать и двигать наше будущее, будущее России. Он призвал всех быть активнее, помогать словом, делом, финансово и личным присутствием.

«Можно придумать массу вариантов, нужно делать все, чтобы победить, победить эффективно, вместе, сообща, чтобы никаких вопросов к нам больше не возникало», – сказал гроссмейстер.

Шахматист напомнил, что сам три года жил в Донецкой области.

«Знаю хорошо менталитет этих людей, знаю, что они хотят быть вместе с Россией, поэтому никаких вопросов у меня в этом отношении не возникало. Шахматная школа там очень сильная – я в ней обучался и стал самым молодым в мире гроссмейстером», – сказал он.

По его словам, то же самое касается и Луганска.

«Я там был в День России, все этот праздник отмечали и многие говорили, что хотят быть вместе с Россией. Вскоре после этого случился референдум», – заключил Карякин.

Сергею Карякину 32 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Шахматы,Сергей Карякин,ФИДЕ,
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