Гроссмейстер Карякин: В историческое время ты должен быть со своей страной

«Меня дисквалифицировала Международная шахматная федерация на полгода, они уже прошли, но до фактического участия в международных турнирах очень много должно пройти времени. Я ни о чем не жалею. Время историческое и свои проблемы отходят на второй план, ты должен быть со своей страной», – приводятся его слова в Telegram-канале ОП России.