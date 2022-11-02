Гроссмейстер Карякин: В историческое время ты должен быть со своей страной

Гроссмейстер и член ОП России Сергей Карякин заявил, что сейчас наступило уникальное историческое время, когда необходимо быть вместе со своей страной.
«Меня дисквалифицировала Международная шахматная федерация на полгода, они уже прошли, но до фактического участия в международных турнирах очень много должно пройти времени. Я ни о чем не жалею. Время историческое и свои проблемы отходят на второй план, ты должен быть со своей страной», – приводятся его слова в Telegram-канале ОП России.
Карякин заявил, что все мы можем участвовать и двигать наше будущее, будущее России. Он призвал всех быть активнее, помогать словом, делом, финансово и личным присутствием.
«Можно придумать массу вариантов, нужно делать все, чтобы победить, победить эффективно, вместе, сообща, чтобы никаких вопросов к нам больше не возникало», – сказал гроссмейстер.
Шахматист напомнил, что сам три года жил в Донецкой области.
«Знаю хорошо менталитет этих людей, знаю, что они хотят быть вместе с Россией, поэтому никаких вопросов у меня в этом отношении не возникало. Шахматная школа там очень сильная – я в ней обучался и стал самым молодым в мире гроссмейстером», – сказал он.
По его словам, то же самое касается и Луганска.
«Я там был в День России, все этот праздник отмечали и многие говорили, что хотят быть вместе с Россией. Вскоре после этого случился референдум», – заключил Карякин.
Сергею Карякину 32 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).