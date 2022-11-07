Карпова переведут в обычную палату из реанимации

Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов скоро будет переведен в обычную палату из отделения реанимации. Об этом ТАСС в понедельник рассказал гроссмейстер Сергей Карякин.

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Ранее Telegram-канал "112" сообщал, что Карпов находится "в крайне тяжелом состоянии".

"Я бы хотел опровергнуть информацию, которая появлялась вчера, что Анатолию Евгеньевичу хуже - это не так. У него, наоборот, состояние постепенно становится лучше, и скоро его переведут в обычную палату из реанимации", - сказал Карякин.

О госпитализации Карпова стало известно 31 октября. Telegram-канал "112" утверждал, что Карпов подключен к аппарату ИВЛ, у гроссмейстера были диагностированы отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом шейки левой бедренной кости. При этом, по информации источника, во время госпитализации Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жена гроссмейстера Наталья Карпова в интервью газете "Известия" подтвердила госпитализацию шахматиста. По ее словам, Карпов получил бытовую травму, но находился "в удовлетворительном состоянии, все опасения сняты, а гематома в положительной динамике". Госпитализацию Карпова подтвердили и во фракции "Единая Россия", членом которой он является.