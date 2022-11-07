Карякин отказался выступать под нейтральным флагом

"Если говорить непосредственно о шахматах, то я бы выступил. Для меня лично Казахстан счастливое место. Там я стал чемпионом по блицу, там мы выиграли в составе сборной России командный чемпионат мира, - рассказал Карякин. - Но, как я понимаю, [президент FIDE Аркадий] Дворкович не хочет возвращать гимн и флаг сборным России, не хочет отменять санкции, хотя мог бы, как это сделали в боксе. Хотя я на это надеялся. В любом случае вопрос для меня принципиальный, и без флага России выступать не буду".