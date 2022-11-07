Карякин отказался выступать под нейтральным флагом

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не будет выступать на чемпионате мира по рапиду и блицу, если Международная шахматная федерация (FIDE) не позволит играть под флагом России. Об этом Карякин рассказал в понедельник ТАСС.
Ранее Карякин рассказал ТАСС, что выступит на турнире в том случае, если он не будет проходить в недружественной для России стране. Чемпионат мира по рапиду и блицу 2022 года пройдет в Алма-Ате с 25 по 30 декабря.
"Если говорить непосредственно о шахматах, то я бы выступил. Для меня лично Казахстан счастливое место. Там я стал чемпионом по блицу, там мы выиграли в составе сборной России командный чемпионат мира, - рассказал Карякин. - Но, как я понимаю, [президент FIDE Аркадий] Дворкович не хочет возвращать гимн и флаг сборным России, не хочет отменять санкции, хотя мог бы, как это сделали в боксе. Хотя я на это надеялся. В любом случае вопрос для меня принципиальный, и без флага России выступать не буду".
22 сентября FIDE заявила, что Карякин отбыл шестимесячную дисквалификацию из-за публикации открытого письма, в котором он поддержал специальную военную операцию России на Украине.
16 марта FIDE запретила сборным России и Белоруссии участвовать в командных турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.