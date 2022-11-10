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1 час назад

Помощник Карпова рассказал, что врачи разрешили гроссмейстеру говорить по телефону

ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Двенадцатый чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов идет на поправку и уже говорил со своими близкими по телефону. Об этом ТАСС в четверг сообщил помощник Карпова Альберт Степанян.

Помощник Карпова рассказал о текущем состоянии гроссмейстера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хорошие новости есть, Анатолий Евгеньевич начал разговаривать по телефону, пока общался только с родными и близкими, - сказал Степанян. - Не со своего телефона, но ему дали возможность позвонить. Уже просится домой, но речь пока идет о переводе в обычную палату. Не все так страшно оказалось, как казалось изначально, все кости целы, поправляется".

О госпитализации Карпова стало известно 31 октября. Telegram-канал "112" утверждал, что Карпов подключен к аппарату ИВЛ, у гроссмейстера были диагностированы отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом шейки левой бедренной кости. При этом, по информации источника, во время госпитализации Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жена гроссмейстера Наталья Карпова в интервью газете "Известия" подтвердила госпитализацию шахматиста. По ее словам, Карпов получил бытовую травму, но находился "в удовлетворительном состоянии, все опасения сняты, а гематома в положительной динамике". Госпитализацию Карпова подтвердили и во фракции "Единая Россия", членом которой он является.

Карпову 71 год, он становился двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР. Карпов девять раз был удостоен шахматного "Оскара" - награды, присуждавшейся лучшему игроку года. Получил звание гроссмейстера в 1970 году, в 1965 году ему было присвоено звание мастера спорта СССР.

Шахматы,Альберт Степанян,Наталья Карпова,Андрей Карташов,Анатолий Карпов,Единая Россия,Госдума,
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