Глава ФИДЕ рассказал о препятствии для выписки Карпова из больницы

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«Он разговаривает, лечение проходит планово. Дело не столько даже в падении, а в пневмонии, ее надо пролечить. По моей информации, ситуация улучшается», — сказал Дворкович.

Он добавил, что остается на связи с супругой Карпова.

8 ноября помощник Карпова Альберт Степанян описал состояние гроссмейстера фразой «прорывов пока нет». Он подчеркнул, что шахматист все еще находится в реанимации, однако врачи обещали перевести его оттуда до конца недели.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга.