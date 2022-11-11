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1 час назад

Глава ФИДЕ рассказал о препятствии для выписки Карпова из больницы

Lenta.ru

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о препятствии для выписки российского гроссмейстера Анатолия Карпова из больницы. Его слова приводит ТАСС.

Глава ФИДЕ рассказал о препятствии для выписки Карпова из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он разговаривает, лечение проходит планово. Дело не столько даже в падении, а в пневмонии, ее надо пролечить. По моей информации, ситуация улучшается», — сказал Дворкович.

Он добавил, что остается на связи с супругой Карпова.

8 ноября помощник Карпова Альберт Степанян описал состояние гроссмейстера фразой «прорывов пока нет». Он подчеркнул, что шахматист все еще находится в реанимации, однако врачи обещали перевести его оттуда до конца недели.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга.

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.

Шахматы,Альберт Степанян,Анатолий Карпов,Аркадий Дворкович,ФИДЕ,Госдума,
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