Гроссмейстера Карпова в ближайшее время могут выписать из больницы

— В понедельник будет какое то решение. Либо его переведут в обычную палату, либо вообще выпишут. Анатолий Евгеньевич контактирует через супругу, раздает указания, мне привет передавал. Он в полном сознании, с ним все в порядке. Говорить, что полностью восстановился — слишком рано. Но находится на пути выздоровлению быстрыми темпами. Думаю, в понедельник услышим какие то хорошие новости, — сказал Степанян корреспонденту «Матч ТВ».