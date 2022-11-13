Гроссмейстера Карпова в ближайшее время могут выписать из больницы

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в понедельник может быть выписан из больницы, если такое решение примут врачи, сообщил «Матч ТВ» член наблюдательного совета Федерации шахмат России (ФШР) Альберт Степанян.
В конце октября 71 летний Карпов был госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с сотрясением мозга после падения. Ранее Степанян рассказал «Матч ТВ», что гроссмейстера в понедельник могут перевести в обычную палату.
— В понедельник будет какое то решение. Либо его переведут в обычную палату, либо вообще выпишут. Анатолий Евгеньевич контактирует через супругу, раздает указания, мне привет передавал. Он в полном сознании, с ним все в порядке. Говорить, что полностью восстановился — слишком рано. Но находится на пути выздоровлению быстрыми темпами. Думаю, в понедельник услышим какие то хорошие новости, — сказал Степанян корреспонденту «Матч ТВ».