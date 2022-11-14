Юный москвич стал чемпионом Европы по шахматам

Выпускник спортивной школы имени Ботвинника Московского дворца пионеров Рудик Макарян завоевал золотую медаль детско-юношеского чемпионата Европы. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В рамках данного турнира Макарян одержал свою вторую победу на европейских первенствах. Три года назад он уже стал чемпионом мира в группе юношей не старше 16 лет. А в 2020 году Макарян победил на юниорском первенстве России.

В Московском дворце пионеров с Рудиком Макаряном с 2018 года работал тренер школы имени Ботвинника Виктор Черный. Под его руководством юноша стал мастером Международной шахматной федерации, международным мастером, набрал два гроссмейстерских балла из трех необходимых, передает агентство городских новостей «Москва».