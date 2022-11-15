Карпова выписали из больницы

Чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов был выписан из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника шахматиста Альберта Степаняна.

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«Анатолий Евгеньевич уехал домой. Улыбается, очень счастлив», – рассказал Степанян.

71-летний Анатолий Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, а также трехкратным чемпионом СССР. За свою шахматную карьеру он девять раз был удостоен шахматного «Оскара», а также получил звание гроссмейстера и мастера спорта СССР.