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1 час назад

Гроссмейстера Карпова выписали из больницы

Елена Прошина

Чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов был выписан из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника шахматиста Альберта Степаняна.

Карпова выписали из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Анатолий Евгеньевич уехал домой. Улыбается, очень счастлив», – рассказал Степанян.

71-летний Анатолий Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, а также трехкратным чемпионом СССР. За свою шахматную карьеру он девять раз был удостоен шахматного «Оскара», а также получил звание гроссмейстера и мастера спорта СССР.

31 октября стало известно о том, что Анатолия Карпова увезли в больницу. Гроссмейстер был подключен к аппарату ИВЛ, у него были диагностированы отек мозга, переломы правых теменной и височной костей, множественные гематомы головы, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, а также закрытый перелом шейки левой бедренной кости. Кроме того, во время госпитализации Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Шахматы,Альберт Степанян,Анатолий Карпов,Госдума,
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