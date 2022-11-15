Карпова выписали из больницы

Чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов был выписан из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника шахматиста Альберта Степаняна.
«Анатолий Евгеньевич уехал домой. Улыбается, очень счастлив», – рассказал Степанян.
71-летний Анатолий Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, а также трехкратным чемпионом СССР. За свою шахматную карьеру он девять раз был удостоен шахматного «Оскара», а также получил звание гроссмейстера и мастера спорта СССР.
31 октября стало известно о том, что Анатолия Карпова увезли в больницу. Гроссмейстер был подключен к аппарату ИВЛ, у него были диагностированы отек мозга, переломы правых теменной и височной костей, множественные гематомы головы, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, а также закрытый перелом шейки левой бедренной кости. Кроме того, во время госпитализации Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения.