Раскрыт смысл фотографии Месси и Роналду за шахматной доской

«Забавно, что это партия Карлсена. У шахматистов есть рефлекс, когда мы видим шахматную позицию в рекламе, на портрете, картине и прочем, — мы смотрим на шахматную позицию, а не на окружение», — объяснил NRK Питер Хайне Нильсен — тренер действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена.

Шахматная позиция была скопирована с игры между Хикару Накамурой и Магнусом Карлсеном, которая состоялась в 2017 году. Фигуры на доске расставлены так, что ни один из игроков не может выиграть. Это было преднамеренным решением бренда.