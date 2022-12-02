Карякина выдвинули на пост президента Федерации шахмат России

Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула гроссмейстера Сергея Карякина на пост президента Федерации шахмат России (ФШР). Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ФШР.
Срок выдвижения кандидатов завершается 2 декабря в 18:00 мск. Согласно процедуре, кандидат должен дать свое согласие до 18:00 мск 5 декабря.
"Федерация шахмат Чеченской Республики 2 декабря выдвинула кандидатуру Карякина на пост президента ФШР", - сообщили в пресс-службе.
Действующим президентом ФШР является Андрей Филатов. Съезд ФШР состоится 17 декабря в Москве. Ключевым вопросом станут выборы президента организации и его заместителей. Филатов возглавляет федерацию с 2014 года.
Карякину 32 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).