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30 минут назад

Карякина выдвинули на пост президента Федерации шахмат России

ТАСС

Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула гроссмейстера Сергея Карякина на пост президента Федерации шахмат России (ФШР). Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ФШР.

Карякина выдвинули на пост президента Федерации шахмат России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Срок выдвижения кандидатов завершается 2 декабря в 18:00 мск. Согласно процедуре, кандидат должен дать свое согласие до 18:00 мск 5 декабря.

"Федерация шахмат Чеченской Республики 2 декабря выдвинула кандидатуру Карякина на пост президента ФШР", - сообщили в пресс-службе.

Действующим президентом ФШР является Андрей Филатов. Съезд ФШР состоится 17 декабря в Москве. Ключевым вопросом станут выборы президента организации и его заместителей. Филатов возглавляет федерацию с 2014 года.

Карякину 32 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Шахматы,Андрей Филатов,Сергей Карякин,
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