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13 минут назад

Анатолий Карпов рассказал о самочувствии после выписки из больницы

ТАССиещё 4

Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов чувствует себя удовлетворительно после выписки из больницы. Об этом он рассказал ТАСС в понедельник по телефону.

Карпов впервые высказался о своей госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нахожусь дома, иду на поправку. Чувствую себя удовлетворительно", - сказал Карпов.

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О госпитализации Карпова стало известно 31 октября. Telegram-канал "112" утверждал, что Карпов подключен к аппарату ИВЛ, у гроссмейстера были диагностированы отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом шейки левой бедренной кости. При этом, по информации источника, во время госпитализации Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жена гроссмейстера Наталья Карпова в интервью газете "Известия" подтвердила госпитализацию шахматиста. По ее словам, Карпов получил бытовую травму, но находился "в удовлетворительном состоянии, все опасения сняты, а гематома в положительной динамике". Госпитализацию Карпова подтвердили и во фракции "Единая Россия", членом которой он является. 15 ноября помощник Карпова Альберт Степанян сообщил ТАСС, что гроссмейстера выписали из больницы.

Жена Карпова рассказала, что гроссмейстера собираются отключить от ИВЛ

Карпов сообщил, что не следит за выборами президента Федерации шахмат России (ФШР), которые пройдут 17 декабря в Москве. В них примут участие гроссмейстер Сергей Карякин и действующий глава организации Андрей Филатов.

"За выборами в ФШР не слежу, про выдвижение Карякина даже не слышал, но всем хочу пожелать добра", - добавил Карпов.

Карпову 71 год, он становился двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР. Карпов девять раз был удостоен шахматного "Оскара" - награды, присуждавшейся лучшему игроку года. Получил звание гроссмейстера в 1970 году, в 1965 году ему было присвоено звание мастера спорта СССР.

Шахматы,Альберт Степанян,Наталья Карпова,Андрей Филатов,Сергей Карякин,Анатолий Карпов,Единая Россия,Госдума,
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