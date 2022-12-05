Карпов впервые высказался о своей госпитализации

Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов чувствует себя удовлетворительно после выписки из больницы. Об этом он рассказал ТАСС в понедельник по телефону.

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"Нахожусь дома, иду на поправку. Чувствую себя удовлетворительно", - сказал Карпов.

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О госпитализации Карпова стало известно 31 октября. Telegram-канал "112" утверждал, что Карпов подключен к аппарату ИВЛ, у гроссмейстера были диагностированы отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом шейки левой бедренной кости. При этом, по информации источника, во время госпитализации Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жена гроссмейстера Наталья Карпова в интервью газете "Известия" подтвердила госпитализацию шахматиста. По ее словам, Карпов получил бытовую травму, но находился "в удовлетворительном состоянии, все опасения сняты, а гематома в положительной динамике". Госпитализацию Карпова подтвердили и во фракции "Единая Россия", членом которой он является. 15 ноября помощник Карпова Альберт Степанян сообщил ТАСС, что гроссмейстера выписали из больницы.

Карпов сообщил, что не следит за выборами президента Федерации шахмат России (ФШР), которые пройдут 17 декабря в Москве. В них примут участие гроссмейстер Сергей Карякин и действующий глава организации Андрей Филатов.

"За выборами в ФШР не слежу, про выдвижение Карякина даже не слышал, но всем хочу пожелать добра", - добавил Карпов.