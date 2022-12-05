Российские шахматисты будут выступать под нейтральным флагом до 2024 года

Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать под флагом организации до 1 января 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт FIDE. Ранее российские и белорусские шахматисты могли выступать на международных соревнованиях под знаменем FIDE до 31 декабря 2022 года. "Право играть под флагом FIDE предоставляется до 1 января 2024 года, если не будет принято иное решение. По истечении этого срока при отсутствии других запросов игрок будет автоматически возвращен в предыдущую федерацию", — говорится в заявлении FIDE. Напомним, Международная шахматная федерация не ограничилась лишением россиян и белорусов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Кроме того, организация приняла решение прекратить спонсорские контракты с компаниями из санкционного списка из России и Белоруссии. Россия также лишилась права проведения шахматной Олимпиады-2022, которая должна была пройти с 26 июля по 8 августа. Ранее переизбранный на пост президент FIDE Аркадий Дворкович высказался о требованиях российского гроссмейстера Сергея Карякина. Он заявил, что не будет выступать на чемпионате мира по рапиду и блицу, если организация не позволит играть под флагом России.