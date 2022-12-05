ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Российские шахматисты будут выступать под нейтральным флагом до 2024 года

Газета.Ruиещё 10

Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать под флагом организации до 1 января 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт FIDE. Ранее российские и белорусские шахматисты могли выступать на международных соревнованиях под знаменем FIDE до 31 декабря 2022 года. "Право играть под флагом FIDE предоставляется до 1 января 2024 года, если не будет принято иное решение. По истечении этого срока при отсутствии других запросов игрок будет автоматически возвращен в предыдущую федерацию", — говорится в заявлении FIDE. Напомним, Международная шахматная федерация не ограничилась лишением россиян и белорусов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Кроме того, организация приняла решение прекратить спонсорские контракты с компаниями из санкционного списка из России и Белоруссии. Россия также лишилась права проведения шахматной Олимпиады-2022, которая должна была пройти с 26 июля по 8 августа. Ранее переизбранный на пост президент FIDE Аркадий Дворкович высказался о требованиях российского гроссмейстера Сергея Карякина. Он заявил, что не будет выступать на чемпионате мира по рапиду и блицу, если организация не позволит играть под флагом России.

Российские шахматисты будут выступать под нейтральным флагом до 2024 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Шахматы,Сергей Карякин,Аркадий Дворкович,ФИДЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители