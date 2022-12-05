ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

FIDE выступила с заявлением относительно российских шахматистов

Lenta.ru

Международная шахматная федерация (FIDE) выступила с заявлением относительно российских и белорусских шахматистов. Об этом сообщается на сайте организации.

FIDE выступила с заявлением относительно российских шахматистов
Фото: Риа новостиРиа новости

Российские и белорусские шахматисты смогут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. Отмечается, что по истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не будет принято другого решения.

В августе президент FIDE, россиянин Аркадий Дворкович отреагировал на предложение датского гроссмейстера Петера Хайне Нильсена исключить Россию из организации. Дворкович заявил, что предпочитает думать о благе всего шахматного мира.

16 марта FIDE отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. При этом спортсменам из указанных стран разрешено выступать на индивидуальных турнирах федерации под нейтральным флагом.

Шахматы,Петер Нильсен,Аркадий Дворкович,СБОРНАЯ РОССИИ,ФИДЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители