FIDE выступила с заявлением относительно российских шахматистов

Международная шахматная федерация (FIDE) выступила с заявлением относительно российских и белорусских шахматистов. Об этом сообщается на сайте организации.

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Российские и белорусские шахматисты смогут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. Отмечается, что по истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не будет принято другого решения.

В августе президент FIDE, россиянин Аркадий Дворкович отреагировал на предложение датского гроссмейстера Петера Хайне Нильсена исключить Россию из организации. Дворкович заявил, что предпочитает думать о благе всего шахматного мира.