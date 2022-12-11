Дебютная катастрофа лишила Россию шансов на корону

Увы, россиянки потеряли все шансы выйти в чемпионский матч — 2023.
Поклонникам шахмат в нашей стране хотелось верить, что в 2023 году Россия будет бороться не только за мужскую корону, но и за женскую. Однако у девушек, увы, пробиться в чемпионский матч не вышло. К сожалению, борьба за право сыграть за титул для россиянок завершилась досрочно.
Совладать с могучей китайской школой наши не смогли.
Соревнования в рамках «российской» группы B проходили в последние две недели в Узбекистане. В одном из четвертьфиналов Александра Горячкина оказалась сильнее Александры Костенюк, в другом Екатерина Лагно и Тань Чжунъи сделали четыре ничьих и перешли в дополнительное время. В быстрые шахматы китаянка повела в счёте, но Лагно билась до последнего и при общем счёте 3:4 имела прекрасный шанс отыграться – тогда судьбу поединка решал бы уже блиц. Но на секундах Екатерина внезапно отдала не ту пешку – гордость позиции белых проходная «а» мечтала маршировать в ферзи и спасать партию, а в итоге оказалась безжалостно уничтожена ладьёй китаянки.
Горячкина очень уверенно смотрелась в матче с Александрой-старшей – особенно солидно выглядел её чёрный цвет, которым она навязывала свою игру многоопытной сопернице, но в полуфинальном матче с Тань Чжунъи после трёх ничьих у главной надежды России случилась дебютная катастрофа.
Так называемый Кембридж-Спрингский вариант ферзевого гамбита, который встречался ещё в противостоянии Хосе-Рауля Капабланки с Александром Алехиным. Третий и четвёртый шахматные короли вели дискуссии в основном на направлении 7. Кd2 d:c4 8. С:f6 К:f6 9. К:c4 Фc7 – два слона чёрных против пространства белых. Сейчас же в моде другое популярное направление.
Ключевая позиция. Чёрные завершили развитие и хотят разменять «плохого» слона через а6. Например, в элите и на гроссмейстерском уровне не раз встречалось 12. Сe2 Сa6 13. 0–0 С:e2 14. Ф:e2 и 12. Сd3 Сa6 13. 0–0 С:d3 14. Ф:d3 0–0 15. c4 – везде чёрные достигали хороших результатов. Но китаянка сделала редкий ход и помешала размену.
Эта разработка – идея известного российского игрока по переписке (когда можно анализировать в домашних условиях, привлекая любую компьютерную технику) из Петропавловска-Камчатского Кирилла Баркова. Впервые вариант встретился в его поединке против ещё одного сильного отечественного специалиста по переписке красноярца Александра Мартынова.
По переписке чёрные легко нашли и обезвредили главную идею Баркова 13… Сe7!? (сразу спасая слона, которого у Горячкиной съели) 14. С:e7 Кр:e7 15. Сe2 c5 16. 0–0 c:d4 17. e:d4 Лhd8 с примерным равенством. Но возможна и рокировка.
Увы, Александра попадается в западню белых, которые замышляют изловить слона а3. В тех же шахматах по переписке играли 17… Сb4!, и позиция чёрных остаётся надёжной, а их слон в относительной безопасности.
Какой ужас! После пешечного тычка чёрные на краю гибели – 18… С:d3 19. Ф:d3 (грозит выпад коня на с4) 19… Сb4 20. Кc4 Фa6 21. a3 Сa5 22. Фb3 b:c5 23. Фa4, и всё равно слон потерялся.
Сразу выигрывало 22. Сd8!, но и после этого хода белые – с лишним слоном.
Горячкина пытается максимально осложнить сопернице задачу, и у неё едва не получилось возродить интригу во встрече.
Тань Чжунъи немного расслабилась и вместо 31. Кg6! оставила коня в опасном положении.
Попался!
Александра поторопилась восстановить материальное равновесие, однако фигуру можно было отыграть в значительно лучшей редакции 32… Фe6! 33. Кf5 (33. Кg6 Кd7) 33… Ф:f5 34. Ф:b6 Крg7, сохраняя шансы на спасение. После хода в партии белые забирают на b6 и ведут свою проходную в ферзи, а пешки чёрных разбиты.
Отчаянная последняя попытка Горячкиной спастись.
Жёсткий ход, не допускающий контратаку 36. a6 Кe2+ 37. Крh2 Фd1.
Эндшпиль легко выигрывается за белых 36… Ф:c7 37. С:c7 Кb5 38. Сb8.
Чёрные сдались ввиду потери коня. Тань Чжунъи выиграла партию, а вместе с ней и весь матч.
Вот они, современные шахматы во всей красе! Компьютерная подготовка, изучение переписки, игра на запоминание, в дебюте один ход не туда – и сразу наказание! Обидно, что россиянкам придётся отложить свои чемпионские амбиции до следующего цикла. Ну а мы ждём матча Непомнящий – Лижэнь.