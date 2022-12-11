Дебютная катастрофа лишила Россию шансов на корону

Увы, россиянки потеряли все шансы выйти в чемпионский матч — 2023.

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Поклонникам шахмат в нашей стране хотелось верить, что в 2023 году Россия будет бороться не только за мужскую корону, но и за женскую. Однако у девушек, увы, пробиться в чемпионский матч не вышло. К сожалению, борьба за право сыграть за титул для россиянок завершилась досрочно.

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Совладать с могучей китайской школой наши не смогли.

Соревнования в рамках «российской» группы B проходили в последние две недели в Узбекистане. В одном из четвертьфиналов Александра Горячкина оказалась сильнее Александры Костенюк, в другом Екатерина Лагно и Тань Чжунъи сделали четыре ничьих и перешли в дополнительное время. В быстрые шахматы китаянка повела в счёте, но Лагно билась до последнего и при общем счёте 3:4 имела прекрасный шанс отыграться – тогда судьбу поединка решал бы уже блиц. Но на секундах Екатерина внезапно отдала не ту пешку – гордость позиции белых проходная «а» мечтала маршировать в ферзи и спасать партию, а в итоге оказалась безжалостно уничтожена ладьёй китаянки.

Горячкина очень уверенно смотрелась в матче с Александрой-старшей – особенно солидно выглядел её чёрный цвет, которым она навязывала свою игру многоопытной сопернице, но в полуфинальном матче с Тань Чжунъи после трёх ничьих у главной надежды России случилась дебютная катастрофа.

Тань Чжунъи (Китай) — Александра Горячкина (Россия) – 1:0

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Кf3 Кf6 4. Кc3 e6 5. Сg5 Кbd7 6. e3 Фa5

Так называемый Кембридж-Спрингский вариант ферзевого гамбита, который встречался ещё в противостоянии Хосе-Рауля Капабланки с Александром Алехиным. Третий и четвёртый шахматные короли вели дискуссии в основном на направлении 7. Кd2 d:c4 8. С:f6 К:f6 9. К:c4 Фc7 – два слона чёрных против пространства белых. Сейчас же в моде другое популярное направление.

7. c:d5 К:d5 8. Лc1 h6 9. Сh4 К:c3 10. b:c3 Сa3 11. Лc2 b6

Ключевая позиция. Чёрные завершили развитие и хотят разменять «плохого» слона через а6. Например, в элите и на гроссмейстерском уровне не раз встречалось 12. Сe2 Сa6 13. 0–0 С:e2 14. Ф:e2 и 12. Сd3 Сa6 13. 0–0 С:d3 14. Ф:d3 0–0 15. c4 – везде чёрные достигали хороших результатов. Но китаянка сделала редкий ход и помешала размену.

12. Кd2!? Сa6 13. c4

Эта разработка – идея известного российского игрока по переписке (когда можно анализировать в домашних условиях, привлекая любую компьютерную технику) из Петропавловска-Камчатского Кирилла Баркова. Впервые вариант встретился в его поединке против ещё одного сильного отечественного специалиста по переписке красноярца Александра Мартынова.

13… 0–0

По переписке чёрные легко нашли и обезвредили главную идею Баркова 13… Сe7!? (сразу спасая слона, которого у Горячкиной съели) 14. С:e7 Кр:e7 15. Сe2 c5 16. 0–0 c:d4 17. e:d4 Лhd8 с примерным равенством. Но возможна и рокировка.

14. Сd3 c5 15. 0–0 c:d4 16. e:d4 Лfe8 17. Фe2

17… Лac8?

Увы, Александра попадается в западню белых, которые замышляют изловить слона а3. В тех же шахматах по переписке играли 17… Сb4!, и позиция чёрных остаётся надёжной, а их слон в относительной безопасности.

18. c5! Фa4

Какой ужас! После пешечного тычка чёрные на краю гибели – 18… С:d3 19. Ф:d3 (грозит выпад коня на с4) 19… Сb4 20. Кc4 Фa6 21. a3 Сa5 22. Фb3 b:c5 23. Фa4, и всё равно слон потерялся.

19. С:a6 Ф:c2 20. С:c8 Л:c8 21. Фa6 Лc7 22. Сg3

Сразу выигрывало 22. Сd8!, но и после этого хода белые – с лишним слоном.

22… e5 23. Кf3 С:c5 24. d:c5 К:c5 25. Фa3 f6 26. Лc1 Фg6 27. Кh4 Фf7 28. Лd1 Лd7

Горячкина пытается максимально осложнить сопернице задачу, и у неё едва не получилось возродить интригу во встрече.

29. Л:d7 Ф:d7 30. h3 e4 31. Сb8?!

Тань Чжунъи немного расслабилась и вместо 31. Кg6! оставила коня в опасном положении.

31… g5!

Попался!

32. Ф:a7

32… g:h4?

Александра поторопилась восстановить материальное равновесие, однако фигуру можно было отыграть в значительно лучшей редакции 32… Фe6! 33. Кf5 (33. Кg6 Кd7) 33… Ф:f5 34. Ф:b6 Крg7, сохраняя шансы на спасение. После хода в партии белые забирают на b6 и ведут свою проходную в ферзи, а пешки чёрных разбиты.

33. Ф:b6 Кe6 34. a4 Крf7 35. a5 Кd4

Отчаянная последняя попытка Горячкиной спастись.

36. Фc7!

Жёсткий ход, не допускающий контратаку 36. a6 Кe2+ 37. Крh2 Фd1.

36… Крe8

Эндшпиль легко выигрывается за белых 36… Ф:c7 37. С:c7 Кb5 38. Сb8.

37. Фc4 Фb7 38. Фg8+ Крd7 39. Фf7+ Крc6 40. Фc4+

Чёрные сдались ввиду потери коня. Тань Чжунъи выиграла партию, а вместе с ней и весь матч.