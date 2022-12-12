Спустя три дня после возвращения из тюрьмы в США Виктор Бут вступил в ЛДПР

Осужденный в США за торговлю оружием гражданин России Виктор Бут, который три дня назад вернулся в Москву в рамках обмена заключенными с США, стал членом партии ЛДПР. Партийный билет Буту вручил глава партии Леонид Слуцкий на сцене Колонного зала Дома союзов во время слета, приуроченного к 33-летию ЛДПР. "Мы — партия патриотов! Уверен, Виктор Бут — сильный духом и мужественный человек — займет в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды!" — заявил Слуцкий. Он поблагодарил Бута за решение вступить в партию, и назвав его "мужественным человеком, который стал символом борьбы за принципы, за духовные и нравственные устои сегодняшней России". Ранее Слуцкий сообщил, что партия пригласит Бута на заседание думского комитета по международным делам и фракции ЛДПР. Сам Виктор Бут заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на какие-либо выборы. "Пока не собираюсь", — цитирует его РИА Новости. Он также сказал, что испытывает симпатии к ЛДПР, поскольку это "державная партия", которая "близка к народу". Всероссийский слет ЛДПР проходит в Москве с 11 по 13 декабря. Член высшего совета ЛДПР, сенатор Елена Афанасьева ранее рассказала, что на нем будут обсуждать организацию "предвыборной кампании партии 2023 года". "Просматривается политтехнология" Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, комментируя вступление Бута в ЛДПР, назвал его преданным стране человеком, но предположил, что такое "срочное" вступление в партию — "не совсем" его личный выбор. "Человек стойкий, имеющий характер и преданный стране. Я не вправе тут давать оценки, но рискну предположить, что такое срочное вступление не совсем обосновано его личным выбором. Скорее просматривается политтехнология", — сказал пресс-секретарь КПРФ "Газете.Ru". Ющенко не ответил на вопрос о том, разочарованы ли в КПРФ выбором Бута в пользу ЛДПР. "У нас членство в партии не спускается разнарядками и не определяется медийностью. У нас вступают в партию строго по уставу. Мы регулярно принимаем в партию много молодежи по стране", — сказал он. В беседе с "Газетой.Ru" член ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что в партии Бут займется "тем, что ему будет близко". "Если он себя будет видеть в активной общественно-политической жизни, будет готов, то у любого члена партии есть потенциальная возможность участвовать в выборах разного уровня. Поэтому не надо делать сенсацию, не надо кричать, что сейчас он станет депутатом Госдумы", — сказал Нилов. Он напомнил, что выборы в Госдуму состоятся через несколько лет. По словам депутата, "нужно дать человеку выдохнуть, понять, чем он хочет заниматься, проявлять себя, и дальше все станет на свои места". Стал бы добровольцем После возвращения в Россию Виктор Бут дал интервью ведущей телеканала RT и депутату Госдумы от "Единой России" Марии Бутиной - в 2018 году она была осуждена на полтора года заключения в США по обвинению в работе иностранным агентом без лицензии. После сделки со следствием срок был сокращен, ее депортировали в Россию. В разговоре с Бутиной Бут заявил, что поддерживает военную операцию на Украине и записался бы в добровольцы. "Я всецело поддерживаю. Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем", — сказал он. По его словам, он не понимал, почему военную операцию "не объявили раньше". 8 декабря Бута после нескольких месяцев переговоров обменяли в аэропорту Абу-Даби на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 году в аэропорту "Шереметьево". В ее ручной клади обнаружили картриджи к электронной сигарете с добавлением масла гашиша, которое разрешено в США, но запрещено в РФ. Грайнер обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к девяти годам колонии. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран. Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения. За что судили Бута В начале 1990-х бизнесмен Виктор Бут занимался сдачей в аренду самолетов, которые совершали рейсы из Европы и Азии в Африку. Он арендовал самолеты в Европе, сдавал в Африке и зарабатывал на разнице в стоимости. Помимо гражданских рейсов, на самолетах Бута возили в том числе легальные военные грузы. Как говорил сам Бут, на них в том числе перебрасывали французские военные подразделения в Анголу. В конце 1990-х в западных СМИ стали появляться публикации о причастности Бута к торговле оружием. Как писала газета New York Times, в 2000-м году группа экспертов Совбеза ООН подготовила доклад, в котором утверждалось, что Бут руководил поставками оружия повстанцам в Анголе, находившейся в состоянии многолетней гражданской войны. В 2002 году Бельгия объявила бизнесмена в международный розыск, обвинив его в контрабанде алмазов и отмывании денег. Два года спустя ООН и США потребовали заморозить его счета. 6 марта 2008 года Виктор Бут был арестован в Бангкоке, куда прилетел, по его словам, на отдых. Позднее в обвинительном заключении утверждалось, что американские спецслужбы выманили Бута в Таиланд под предлогом сделки по нелегальной продаже ракет класса "земля — воздух" боевикам колумбийской организации FARC ("Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа"). В США ее признали террористической. Виктора Бута обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году его экстрадировали в США после двух лет в тайской тюрьме, а в 2012-м суд приговорил его к 25 годам заключения. Вину россиянин не признал. Он отрицал все обвинения и заявлял, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.