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1 час назад

Карлсен отказался от автограф-сессии на чемпионате мира по рапиду и блицу

ТАСС

Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен отказался участвовать в автограф-сессии на чемпионате мира по рапиду и блицу в Алма-Ате. Об этом ТАСС в среду рассказал источник в оргкомитете.

Карлсен отказался от автограф-сессии на чемпионате мира по рапиду и блицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С другими участниками в принципе проблем нет, но Магнус, на которого большинство запросов, не хочет участвовать", - рассказал ТАСС источник в оргкомитете.

Среди посетителей чемпионата мира по рапиду и блицу большое количество детей. Некоторые сидят на трибуне с плакатами с изображением Карлсена.

В июле Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону. После отказа норвежца в матче должны принять участие победитель турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь.

Турнир по рапиду завершится 28 декабря. Соревнования по блицу пройдут 29-30 декабря. Общий призовой фонд составляет $1 млн.

Шахматы,Дин Лижэнь,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,
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