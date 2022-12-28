Карлсен отказался от автограф-сессии на чемпионате мира по рапиду и блицу

Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен отказался участвовать в автограф-сессии на чемпионате мира по рапиду и блицу в Алма-Ате. Об этом ТАСС в среду рассказал источник в оргкомитете.

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"С другими участниками в принципе проблем нет, но Магнус, на которого большинство запросов, не хочет участвовать", - рассказал ТАСС источник в оргкомитете.

Среди посетителей чемпионата мира по рапиду и блицу большое количество детей. Некоторые сидят на трибуне с плакатами с изображением Карлсена.

В июле Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону. После отказа норвежца в матче должны принять участие победитель турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь.