Карлсен опоздал на первый матч чемпионата мира по блицу

Норвежский шахматист Магнус Карлсен в четверг опоздал на первую партию чемпионата мира по блицу в Алма-Ате, но тем не менее сумел одержать победу над россиянином Владиславом Ковалевым. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
Карлсен попал в пробку и приехал на партию с Ковалевым, когда часы уже были запущены и у него оставалось 30 секунд. Норвежец играл партию в горнолыжном костюме и по ее окончании побежал переодеваться.
Накануне Карлсен одержал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам, проиграв лишь одну партию - россиянину Владиславу Артемьеву.
Карлсену 32 года, он является чемпионом мира по классическим шахматам с 2013 года, тогда норвежец обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза, в том числе обыграв россиян Сергея Карякина в 2016 году и Яна Непомнящего в 2021 году. В июле Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону. После отказа норвежца в матче должны принять участие победитель турнира претендентов Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь.