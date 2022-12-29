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31 минуту назад

Шахматист Карлсен опоздал на первый матч чемпионата мира по блицу

ТАСС

Норвежский шахматист Магнус Карлсен в четверг опоздал на первую партию чемпионата мира по блицу в Алма-Ате, но тем не менее сумел одержать победу над россиянином Владиславом Ковалевым. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Карлсен опоздал на первый матч чемпионата мира по блицу
Фото: ТАССТАСС

Карлсен попал в пробку и приехал на партию с Ковалевым, когда часы уже были запущены и у него оставалось 30 секунд. Норвежец играл партию в горнолыжном костюме и по ее окончании побежал переодеваться.

Накануне Карлсен одержал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам, проиграв лишь одну партию - россиянину Владиславу Артемьеву.

Карлсену 32 года, он является чемпионом мира по классическим шахматам с 2013 года, тогда норвежец обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза, в том числе обыграв россиян Сергея Карякина в 2016 году и Яна Непомнящего в 2021 году. В июле Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону. После отказа норвежца в матче должны принять участие победитель турнира претендентов Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь.

Шахматы,Владислав Ковалев,Дин Лижэнь,Владислав Артемьев,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,Сергей Карякин,
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