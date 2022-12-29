Карлсен опоздал на первый матч чемпионата мира по блицу

Норвежский шахматист Магнус Карлсен в четверг опоздал на первую партию чемпионата мира по блицу в Алма-Ате, но тем не менее сумел одержать победу над россиянином Владиславом Ковалевым. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Карлсен попал в пробку и приехал на партию с Ковалевым, когда часы уже были запущены и у него оставалось 30 секунд. Норвежец играл партию в горнолыжном костюме и по ее окончании побежал переодеваться.

Накануне Карлсен одержал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам, проиграв лишь одну партию - россиянину Владиславу Артемьеву.