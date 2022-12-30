Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
56 минут назад

Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу, Дубов — 6-й, Непомнящий — 12-й

Чемпионат.comиещё 3

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан).

Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

В последнем туре норвежцу нужно было обыграть узбекского шахматиста Нодирбека Абдусатторова, с чем Карлсен успешно справился. Отметим, что по ходу турнира Карлсен проиграл дважды, а именно россиянам Яну Непомнящему и Алексею Саране. За весь турнир Карлсен набрал 16 очков. Второе место занял Хикару Накамура, третье – у Айка Мартиросяна.

Даниил Дубов занял шестое место (14,5 очка), Алексей Сарана — седьмое (14,5 очка), Владислав Артемьев — 10-е (13,5 очка), Ян Непомнящий — 12-е (13,5 очка).

Ранее Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду. Это уже четвёртая победа Карлсена на чемпионатах мира по рапиду. Ранее он становился обладателем данного титула в 2014, 2015 и 2019 годах. Чемпионат мира по блицу он выиграл лишь во второй раз. Первый триумф на чемпионате мира по блицу был в 2009 году.

Напомним, Непомнящий и Карлсен играли за титул в классических шахматах в конце 2021 года и именно они должны были снова встретиться весной 2023-го, однако норвежец отказался защищать шахматную корону, сославшись на усталость.

Шахматы,Владислав Артемьев,Хикару Накамура,Магнус Карлсен,Даниил Дубов,Ян Непомнящий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители