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51 минуту назад

Российская шахматистка Полина Шувалова заняла третье место на чемпионате мира по блицу

Чемпионат.com

Российская шахматистка Полина Шувалова заняла третье место на чемпионате мира по блицу, который прошёл в Алма-Ате (Казахстан).

Российская шахматистка заняла третье место на чемпионате мира по блицу
Фото: Риа новости Риа новости

Россиянка в 17 турах набрала 12 очков. Чемпионкой стала казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, которая набрала 13 очков, второе место – у представительницы Индии Хампи Конеру, набравшей 12,5 очка.

Отметим, что Бибисара Асаубаева защитила свой титул. В прошлом году она выиграла чемпионат мира по блицу, который проходил в Варшаве (Польша), с 14 очками, опередив на 1,5 очка россиянку Александру Костенюк.

На чемпионате мира по блицу у мужчин триумфатором стал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, набравший 16 очков. Россиянин Даниил Дубов занял шестое место (14,5 очка), а Ян Непомнящий — 12-е (13,5 очка).

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