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1 час назад

Непомнящий рассказал, что провел огромную работу над собой после матча за шахматную корону

ТАССиещё 2

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий считает колоссальным опыт, полученный в прошлом матче за звание чемпиона мира по шахматам. Об этом он рассказал в пятницу "Спорт-Экспрессу".

Непомнящий высказался о своем матче за шахматную корону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В декабре 2021 года Непомнящий уступил в матче за звание чемпиона мира норвежцу Магнусу Карлсену, который отказался от участия в матче в 2023 году. Шахматную корону разыграют Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

"Первый опыт всегда самый запоминающийся и необычный, - сказал Непомнящий. - В том плане, что ко второму матчу отношусь более спокойно со всех точек зрения. Тем не менее понятно, что это важнейший старт, который у кого-то бывает раз в жизни, у кого-то не бывает вообще".

"Я приобрел колоссальный опыт. Отрицательный опыт - это тоже опыт. То, что было в Дубае, - это верхушка айсберга. Была проведена огромная работа над собой, над шахматами", - добавил он.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет с 7 по 30 апреля.

Шахматы,Дин Лижэнь,Ян Непомнящий,
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