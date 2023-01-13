Непомнящий высказался о своем матче за шахматную корону

"Первый опыт всегда самый запоминающийся и необычный, - сказал Непомнящий. - В том плане, что ко второму матчу отношусь более спокойно со всех точек зрения. Тем не менее понятно, что это важнейший старт, который у кого-то бывает раз в жизни, у кого-то не бывает вообще".