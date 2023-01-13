Непомнящий высказался о своем матче за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий считает колоссальным опыт, полученный в прошлом матче за звание чемпиона мира по шахматам. Об этом он рассказал в пятницу "Спорт-Экспрессу".
В декабре 2021 года Непомнящий уступил в матче за звание чемпиона мира норвежцу Магнусу Карлсену, который отказался от участия в матче в 2023 году. Шахматную корону разыграют Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.
"Первый опыт всегда самый запоминающийся и необычный, - сказал Непомнящий. - В том плане, что ко второму матчу отношусь более спокойно со всех точек зрения. Тем не менее понятно, что это важнейший старт, который у кого-то бывает раз в жизни, у кого-то не бывает вообще".
"Я приобрел колоссальный опыт. Отрицательный опыт - это тоже опыт. То, что было в Дубае, - это верхушка айсберга. Была проведена огромная работа над собой, над шахматами", - добавил он.
Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет с 7 по 30 апреля.